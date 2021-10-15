海運貨櫃箱炒至18000美元　浙江義烏出貨難美國家庭要共享聖誕樹

美國市場上絕大部分的聖誕樹都是中國製造，其中浙江義烏是全國最大的聖誕用禮品生產、出口基地。

惟據內地傳媒報道，今年很多美國家庭可能要「共享」聖誕樹，原因是大量來自義烏的聖誕產品堆積在中國的倉庫，或是停留在港口等待裝入貨櫃。



報道稱，距離聖誕節還有2個多月，按照往年慣例，來自義烏的聖誕產品應在經歷1個月的遠洋航行後，於11月26日之前抵達美國洛杉磯、舊金山、休斯頓的碼頭。隨後，這些產品將以港口為起點，沿著如毛細血管一般的公路或鐵路網絡，送向美國本土每個角落。

然而，新冠疫情引發全球供應紊亂，運價畸漲，其中競標價格為3000美元的貨櫃，經二級、三級、四級貨運代理層層加碼後，市場價格已被推升至18000美元。沃爾瑪、塔吉特、好市多、宜家等大型零售商，早已開始用租船買櫃的方式緩解問題。

雖然海運價格在上月一度「大跳水」，例如9月底美森的價格從直逼30元/KG，降至20元/KG以內，其中華東地區為16.5元/KG，甚至有指最低報價曾達11元/KG。但報道引述Drewry航運咨詢公司總經理杜昱解釋，降價是因為地方限電、工廠停產，導致市場認為出口需求會下跌，運價下滑，「事實上，國慶節後運價還在高位，甚至更高了。」一間設備制造商負責關務的高管沈傑（化名）亦稱，並沒有感受到海運價格有下調，反而堆場還在坐地起價。

有貨運代理指出，降價只是暫時性，主要集中在國慶假期前夕，「都是根據小道消息，怕空艙砸手裡，有一點恐慌心理在作祟，節假訂艙的需求本來也少一些，降價是為了刺激需求。」但實際上在10月2日，美森向上海航運交易所報告的從中國運往美國西岸的40英尺貨櫃箱的長期運費，較一個月前上漲200美元。

萬年青國際物流有限公司總經理蓋國英認為，由於全球供應鏈斷鏈，疫情初期原材料短缺導致工廠停工，疫情好轉後工廠加班加點趕進度。為避免再次斷鏈缺貨，中上游開始瘋狂囤貨，下游客戶為了獲得更大份額的配給量，故意誇大訂貨需求，倒逼中上游擴大生產，運輸難度加劇，運價愈高人們恐慌，愈要搶箱搶艙。