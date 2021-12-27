中國鯤龍水陸兩棲飛機完成總體裝配　未來或可支援南沙群島補給

AG600「鯤龍」是由中國航空工業集團下屬公司製造的大型水陸兩用飛機，可用於火情監測和森林滅火、海難搜索等用途，最新消息指，「鯤龍」1,003架機在珠海總體裝配已完成。



據中國航空工業集團有限公司官方消息，12月26日，由航空工業自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1,003架機已在珠海完成總體裝配。

報道指，這標誌該架機機體結構和機載系統安裝工作正式完成，全面進入地面聯調聯試階段，項目研製工作取得重大進展。

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據報道，AG600飛機1,003架機從6月24日正式進入總裝工作階段，歷時186天，先後完成機身三段對接、翼身對接、垂尾機身對接、發動機短艙安裝、螺旋槳安裝等多項總裝工作和增壓艙、動力環控系統氣密試驗，液壓系統耐壓試驗，全機航電系統導通等多項關鍵試驗，按照計劃節點實現飛機總裝下架。

報道透露，下一步，AG600飛機將開展機上地面、實驗室等一系列首飛安全性試驗，預計於2022年實現首飛。

AG600以水陸兩用、裝載量大、航程遠、升限適中、速度範圍廣、超低空飛行性能好等諸多特點，適用於火情監測和森林滅火、海難搜索和救援、海洋權益維護、海洋環境監測和保護等用途，除此以外，還可用於海洋監測、海關緝私、環境和資源監測、航空運輸、航空遊覽和私人公務等方面。

美國東西方研究所高級研究員弗朗茨·加迪（Franz Gady）曾刊文指出，如果AG600飛機能達到其製造商所聲稱的「可在只有2.5米深的水面上起降」，「它將是南沙群島的某些中國人造島礁進行補給的理想飛機，因為這些島礁都被淺水環繞」。