阿聯酋叫停美國軍購　長臂管轄不可持續

本周二（14日），阿聯酋宣布暫停與美國商討價值高達230億美元（約1794億港元）的軍購計劃，當中包括擁有最先端技術的F35第五代隱形戰機以及「死神」（Reaper）無人機等先進軍備。《華爾街日報》翌日（15日）引述知情官員指，阿聯酋暫擱軍購洽談很可能是因為美國在軍購中加上太多附加條件。



阿聯酋是美國在波斯灣地區的主要盟友，惟據報今年初美國拜登政府剛上台時已決定重新審視向阿聯酋出售先進軍武的計劃。美國為了防止先進軍事科技落入中國手中，對軍購加上了眾多安全要求，其中包含要求該國停止使用中國電訊商華為的5G網絡設備。

圖為2020年2月9日，美國空軍一架「F-35閃電II型」戰機在新加坡上空飛翔。（Getty）

美國圍堵中國的現實

與其他波斯灣石油出口國類似，阿聯酋近年以來與中國的經貿關係愈來愈緊密。中國作為全球最大石油進口國，一直與波斯灣地區等石油輸出國有密切合作關係，而且隨着兩地區經濟合作愈來愈多，中國在2020年疫情爆發期間，已取代歐盟成為海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱「海合會」）六個成員國最大貿易伙伴，出口量和進口量皆並列第一。

美國擔心阿聯酋與中國愈走愈近，不過阿聯酋暫時離開談判桌，也反映了像阿聯酋這些國家並不會因為意識形態盲目地跟隨美國還是與中國為敵。阿聯酋官員回應事件是因為「技術要求、主權營運限制、成本及收益分析，導致對這項軍售計劃需要重新評估」。從這可看出，阿聯酋對軍購計劃看重的是成本效益，而非所謂與美國有相同的價值觀，或是「傳統盟友」關係。

近年中國與波斯灣國家的經貿關係愈來愈密切。

阿聯酋購買美國裝備是出於現實國防需要，畢竟它需要面對也門等近在咫尺的威脅。美國如果無法合理地提供可靠的武器，阿聯酋大可以向其他國家購買軍武。尤其是，市場上美國空軍先進的武器並不便宜，而中俄都可以以更低的價格提供足以媲美的武器。2019年，另一個波斯灣地區的美國盟友沙特阿拉伯便與中國軍購以提升導彈技術。

美國近年積極通過外交壓力圍堵中國，不過阿聯酋的例子說明，美國的長臂管轄的能力在不少地區都開始有所鬆動，未來包圍中國只會愈來愈難。

意識形態聯盟畫地為牢

另一方面，美國以往的外交政策更貼近於現實主義，即使與某國價值觀不盡相符，但對美國有地緣價值的國家也會組結同盟，就好像波斯灣國家及土耳其等。美國稱霸世界的一個最大原因是美國向全世界保證了「穩定」以及資本主義帶來發展的機會。

自2008年金融海嘯以後，資本主義製造繁榮的保證破產，但至少美國仍然是維持世界秩序的重要穩定因素。美國近年所謂的價值觀外交卻漸漸走上新冷戰的路，強調意識形態多於現實主義，這也許能夠進一步強化美國與歐洲及五眼聯盟等有共同價值盟友的關係，但從阿聯酋的例子看，亦可以說其實這只是以意識形態畫地為牢，正在收窄美國的影響力。

12月初美國剛舉辦了民主峰會，試圖將意識形態的對壘推向高峰。但正如不少評論都留意到，民主峰會並沒有邀請到像阿聯酋、沙特阿拉伯，甚至新加坡等一直在價值觀圈外的美國現實盟友，變相是疏遠了其他國家。美國如果執意於繼續其價值觀外交，那麼只會更多國家像阿聯酋般離棄之。