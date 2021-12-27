習近平：中國人的飯碗任何時候都要端在自己手中，主要裝中國糧

中共中央農村工作會議12月25日至26日在北京召開，中共總書記習近平對「三農」工作作出了批示。



據官方新華社報道，會前，習近平主持召開中央政治局常委會會議專題研究「三農」工作並發表講話。習近平指出，應對各種風險挑戰，必須着眼國家戰略需要，穩住農業基本盤、做好「三農」工作，措施要硬、執行力要強，確保穩產保供，確保農業農村穩定發展。

習近平強調，保障好初級產品供給是一個重大戰略性問題，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧。保證糧食安全，大家都有責任，黨政同責要真正見效。耕地保護要求要非常明確，18億畝耕地必須實至名歸，農田就是農田，而且必須是良田。

國務院總理李克強在國務院常務會議上要求，要毫不放鬆抓好糧食和重要農產品生產供應，嚴格落實地方糧食安全主體責任，下大力氣抓好糧食生產，穩定糧食播種面積，促進大豆和油料增產。

會議還傳達學習了習近平重要講話和李克強部署要求，討論了《中共中央、國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見（討論稿）》。

除此之外，國務院副總理胡春華也出席了會議並講話。胡春華指出，今年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，脱貧攻堅成果得到鞏固和拓展。同時強調，確保2022年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上。