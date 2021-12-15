習近平提「四要四決不」　文藝創作決不能「三俗」、沾銅臭氣

周二（14日），中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會在北京召開。這是習近平任內第二次召開文藝界規模最大、規格最高的會議。



習近平在大會講話中對文藝界提出若干要求。他稱，「文藝要通俗，但決不能庸俗、低俗、媚俗。文藝要生活，但決不能成為不良風氣的製造者、跟風者、鼓吹者。文藝要創新，但決不能搞光怪陸離、荒腔走板的東西。文藝要效益，但決不能沾染銅臭氣、當市場的奴隸。」

有分析指，這「四要四決不」是習近平為中國文藝界劃下的創作紅線。

習近平在講話中對文藝界共提出五點希望，分別為：「希望廣大文藝工作者心繫民族復興偉業，熱忱描繪新時代新徵程的恢宏氣象。」「希望廣大文藝工作者堅守人民立場，書寫生生不息的人民史詩。」「希望廣大文藝工作者堅持守正創新，用跟上時代的精品力作開拓文藝新境界。」「希望廣大文藝工作者用情用力講好中國故事，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象。」「希望廣大文藝工作者堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值。」前述「四要四決不」即包含在第五點「希望」之中。

中國明星鄭爽因稅務問題被重罰。（IG @shuang_mythichy）

習近平對文藝界的某些現象提出嚴肅批評：「低格調的搞笑，無底線的放縱、博眼球的娛樂，不知止的慾望，對文藝有百害而無一利」、「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受……廣大文藝工作者要講品位、講格調、講責任，自覺遵守法律、遵循公序良俗，自覺抵制拜金主義、享樂主義、極端個人主義，堂堂正正做人、清清白白做事。」

有內地傳媒梳理發現，同2016年在會議上的講話相比，習近平此次在對文藝界「德藝雙馨」方面着墨更多，這和近年來中國文藝界醜聞頻發、亂象橫生不無關係。

2018年以來，以影視明星范冰冰因稅務問題被重罰近9億人民幣為標誌，中國政府對文藝界的管控開始收緊，但爾後鄭爽等影視明星偷漏稅案件的曝光，顯示相關問題仍未得到徹底治理。

2021年以來，所謂「飯圈文化」對文藝創作的破壞也逐漸引起中國政府重視，包括「清朗行動」等一系列針對措施相繼出台。不過觀察人士指出，類似文藝亂象經年積累，已經在很大程度上引導、型塑了社會的基礎審美，若要扭轉過來，短期內恐怕不得不面對積重難返的問題。

觀察人士稱，從習近平在文聯大會上嚴肅「放話」可以看出，文藝問題已經擺上中南海的案頭，未來很可能面臨一場更大力度的整頓風暴。