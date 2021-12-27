西安疫情｜封城第5天今啟動新一輪全民檢測　暫停2天1人外出採購

陝西西安市出現新一波新冠肺炎本土疫情反彈，由12月9日至26日，本土確診病例累計已達635宗。

西安市在23日開始實施「封城」，今日（27日）中午將進行新一輪全員核酸檢測。目前，該市已暫停每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。



西安市已暫停2天1人外出採購政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門，多個小區都收到了相關通知。（《極目新聞》）

內媒《極目新聞》報道指，在今日上午，西安多個小區都收到了相關通知，有網友下樓準備出門買菜，卻發現小區門口執勤保安要求足不出戶，「徹底不讓出門了」。也有上班族接到公司通知，要求所有員工一律不允許進公司。

官方消息稱，為確保新一輪核酸篩查結果的精準度，從今日零時起會強化防控措施，要求所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不出戶、不聚集。

西安市疾病預防控制中心副主任陳志軍26日深夜接受媒體採訪時稱，要求居民足不出戶是因為目前人群中還有不少無症狀感染者還未篩查出來，市民出去以後有可能會被感染；另外，由於此次病毒傳播力強，如果近距離、防護不到位很可能會被感染。

報道又指，西安官方消息稱，在本輪篩查完成後，將根據檢測結果視情況調整管控措施。

西安今年12月23日封城情況▼▼▼

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據早前報道，西安市當局26日稱，通過12月21日以來的三輪大規模核酸篩查，使得大多數隱匿病例和社區感染者快速發現，有利把傳播的可能性降到最低。後續幾天的核酸篩查還有可能出現報告病例數較多的情況，請市民不必恐慌。