教育雙減｜116節外教課僅2節能退錢　上海家長訴Vipkid霸王條款

內地實施教育「雙減」對校外培訓機構造成巨大衝擊，對一些經營困難的機構，退費問題隨即成為一大議題。

上海的王女士近日投訴指，她在線上英語教育平台「VIPKid」為小孩購買了外教口語課，剩下116節課時未消費，但在退費時卻被工作人員告知只有5節課可「半退半轉」，最多只能收到2節課時的退費金額。

Vipkid相關負責人則回應指，教培行業經營困難，正在分期分批操作退款。



公開資料顯示，VIPKid是成立於2013年，由米雯娟於2014年正式推出的在線教學和教育公司。自2018年9月開始，王女士在VIPKid為孩子購買一對一外教口語課，由於效果不錯，便保持消費，先後5次購課共計花費48922元（人民幣．下同）。

該平台為促銷採取「買贈」模式，即購買某課時套餐，用戶可獲贈相應課時數，其中贈課可當作正課使用；用戶還可通過分享朋友圈或積分商城兌換等方式獲得贈課。數年間，王女士總計購買正課336節，獲得贈課141節。她表示此模式比較划算，成為她持續消費一大主因。

今年9月聽聞「雙減」後，王女士出於對Vipkid的信任而不以為意，可是到了10月初，當她主動問起後續課程的相關安排時，Vipkid的工作人員告知受政策影響，之後無法由外教一對一授課，用戶可將課程改為AI授課或境內老師一對多教學。

王女士拒絕換課並希望退費，可令其意想不到的是，工作人員核算出只有5節可退費，且不能全部退費，而是強制要求「半退半轉」，需將其中3節課轉換為其他課程才可申請退費，即代表王女士最多只能收到2節課時的退費金額。

然而，王女士賬戶內的課時餘額還剩116節，之所以變成只有5節，是因為Vipkid的退費核算方法清除了她多年來獲得的所有「贈課」。對此王女士不滿，直指是「霸王條款」，認為「贈課」只是促銷手段，她購買時平台承諾其與「正課」具同等效力，通過折合單價也是她自己實打實購買的，故對於Vipkid的做法她不能接受。

王女士又指，她理解現時教培機構面臨巨大壓力，故能夠接受Vipkid在核算退費時，除減去公開課的剩餘課時外，也扣除自己最後一次購買時獲贈的7節外教一對一主修課。依此，她認為平台應退34節主修課，款項共計5213元。

從10月初協商至今，雙方仍未就退費方案達成共識。近日，Vipkid相關負責人回應僅指，教培行業經營困難，正在分期分批操作退款，未作更多回應。王女士周一（27日）則透露，平台工作人員不斷催促她，指如接受5節課時「半退半轉」，2節課的退費金額保證3天內到賬，可如果推遲申請退費，則不能保證退款成功。