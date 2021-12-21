教育雙減｜學科類培訓線上線下壓減均逾八成　97%家長對減負滿意

內地今年起實施教育「雙減」政策，並要求各地不再審批新的校外培訓機構，現有培訓學校一律登記為非營利性機構，禁止上市融資等。教育部周二（21日）召開新聞發布會介紹，校外培訓機構治理取得明顯進展，學科類培訓大幅壓減，線上線下壓減均超八成。同時，90%以上的學生在規定時間內完成書面作業；拼時間、刷題、盲目報班等現象減少，逾97%家長對減負滿意。



據會上介紹，校外培訓機構治理取得明顯進展，學科類培訓大幅壓減，其中線下校外培訓機構已壓減83.8%，線上校外培訓機構已壓減84.1%；留下的學科類培訓機構一部分轉為非營利性機構，實行政府指導價，提供公益服務；不適合「營轉非」的將被進一步註銷。

教育部基礎教育司司長呂玉剛介紹，「雙減」工作的實施進一步促進了校長、教師、家長、社會教育觀念的轉變，特別是許多家長轉變了過去讓孩子拼時間、多刷題、盲目報班的行為。據國家統計局在秋季開學後的專題調查顯示，73%家長表示孩子完成書面作業時間比「雙減」前明顯減少，85.4%家長滿意學校課後服務。教育部已建立直通20萬所義務教育學校的「雙減」工作直報平台，學校直報平台收到了7714萬份家長無記名調查問卷，高達97.3%家長滿意學校減負提質工作。

「雙減」工作的實施進一步促進了校長、教師、家長、社會教育觀念的轉變。在江西南昌，各學校積極落實「雙減」政策，充分利用課後服務時間開展內容豐富、形式多樣的課外活動（圖）。（新華社）

各地各校又普遍建立了作業公示制度，在規定時間內完成書面作業的學生佔比，由「雙減」前的46%提高至現時超過90%，不少地方通過制訂分學科作業設計指南，開展作業設計大賽和優質作業展示交流活動，著力提高作業設計質量，學生過重作業負擔問題得到初步解決。高達99.6%家長反映，本學期教師未再給家長佈置作業或要求家長批改作業。

另外，有99%以上的學校做到了起始年級「零起點」教學，注重做好幼小銜接、小初銜接，同時學習困難學生幫扶制度普遍建立，98.7%教師參與了輔導答疑，切實做到減負提質，保障學生學業質量。自願參加課後服務的學生比例，由上學期49.1%提高至現時的91.9%。有2.1萬所學校積極探索開展了暑期託管服務，302.6萬名學生參加了暑期託管。