瀕臨破產｜鶴崗取消公務員招聘　或成中國首個「財政重整」地級市

黑龍江鶴崗市政府日前發布消息知會當地公務員考試考生，指因要實施「財政重整計劃」，財力情況發生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員計劃。

內地媒體報道，鶴崗或成為中華人民共和國建國以來，首個要「財政重整」的地級市，「不能眼睜睜看著地方政府破產」，取消公務員考試僅僅只是步驟之一。



報道指出，「財政重整」一詞最早出現國務院辦公廳在2016年印發的《地方政府性債務風險應急處置預案》。該預案列明，市縣政府年度一般債務付息支出超過當年一般公共預算支出10%，或者專項債務付息支出超過當年政府性基金預算支出10%，債務管理領導小組或債務應急領導小組就必須啟動「財政重整計劃」。

鶴崗或成為中華人民共和國建國以來，首個要「財政重整」的地級市。（視覺中國）

報道稱，鶴崗是一個資源型城市，以生產煤炭為主，在2013年時GDP達到歷史峰值的358億元（人民幣．下同），人均GDP近3萬元。惟鶴崗因煤而生、因煤而興，同樣也因煤而衰。鶴崗龍頭煤炭企業龍煤鶴崗礦業公司因資源匱乏和行政冗餘致年年虧損，累計負債超過500億元。連續數年鶴崗政府工作報告亦提到，由於受大環境的影響，龍煤鶴崗礦業的生產不景氣，對鶴崗工業形成負向拉動。

報道指出，鶴崗的衰敗有多方面的表現，一是人口不斷流出，2013年至今不足十年時間，鶴崗市區人口減少多達17.12%。據2020年第七次人口普查數據顯示，鶴崗市常住人口僅為89.13萬，其中市轄區的常住人口為54.54萬人。

其次是鶴崗的樓市已經出現大規模崩盤，房價大跌。當其他城市是每平方米售價為1萬元至2萬元時，鶴崗現時竟是每平方米只有1000元，甚至更低。房價暴跌的結果是房地產商逐漸撤走，鶴崗房地產在2020年的投資額只有2.5億元，較上一年下降29.3%；施工面積只有41.5萬平方米，較上一年上年下降48.6%。

出租市場方面更加慘淡，不少業主對租金的要求為零，只要租客支付暖費與物業管理費，房子就可以簽約入住。

鶴崗市常住人口僅為89.13萬，其中市轄區的常住人口為54.54萬人。（視覺中國）

報道稱，鶴崗的經濟失去活力，令政府財政收入正逐年減少，2018年地方一般公共預算收入約為25.2億元，2019年降至約22.6億元，2020年約為23億元。相比之下，2018年、2019年、2020年的一般公共預算支出，分別為115.7億元、103.7億元和136.8億元。而對財政缺口逐年增加，鶴崗的彌補方法是「轉移支付」，即依賴上級政府的救助。例如在2020年鶴崗市的「轉移支付」收入為104.6億元，是該年一般公共預算收入約4.5倍。

報道最後稱，鶴崗實施「財政重整計劃」後，取消公務員考試僅僅只是步驟之一。按照上述預案規定，在「財政重整」期內，除必要的基本民生政策支出，和政府有效運轉支出外，視債務風險等級，政府其他財政支出應保持「零增長」或大力壓減，包括不得新批政府投資計劃、削減經費、縮編裁員、清理補貼等。