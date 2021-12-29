內地疫情｜國家衛健委：節假日有傳播風險　西安仍處快速發展階段

內地的新冠肺炎本土疫情持續，國家衛健委預料元旦、春節期間，疫情傳播風險始終存在，當局將堅持「外防輸入、內防反彈」的政策以及「動態清零」的方針，以最快的速度、最小的代價控制疫情擴散蔓延。



國務院聯防聯控機制今日（29日）召開記者會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，元旦春節將至，人員流動增加，疊加冬春季呼吸道傳染病高發，疫情傳播風險始終存在。

米鋒指，國務院聯防聯控機制近日組建了15個督查組，對內地31個省份開展元旦春節期間疫情防控工作綜合督查，建設兵團開展元旦春節期間疫情防控工作綜合督查，切實落實口岸疫情防控、集中隔離點管理、醫療救治和院感防控、重點場所常態化防控等各項措施，對發現的問題督促整改，確保人民群眾度過健康祥和的節日。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，目前，內地總體疫情形勢保持平穩態勢，整體呈現局部高度聚集，多點散發的態勢。此外，對於西安疫情態勢，賀青華說，西安疫情仍處於快速發展階段，且有個案外溢至省內和省外的情況，後續疫情社區傳播風險仍較高。

據了解，內地本輪疫情「重災區」陝西西安，自12月9日通報首宗確診個案至28日24時，已累計報告962宗本土確診。當地現有中風險地區58個、高風險地區1個。