新冠肺炎｜廣西4人涉偷運人蛇遭押解遊街示眾　內媒：違背法治

近日，廣西多人被押解「遊街示眾」的影片在內地網絡上廣為流傳。在影片中，可見幾人身穿防護服，胸前和後背都掛有大幅照片，被相關人員押解「遊街示眾」，引發廣泛關注。



「遊街示眾」現場（點圖放大）：

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相關影片在與越南接壤的廣西百色市靖西市拍攝，此次遊街的4人因涉嫌運送他人偷越國境、走私等違法行為被予以懲戒。相關懲戒舉措包括在住所張貼懲戒通告，通過媒體多渠道曝光，凍結銀行帳戶等。

當地警方指，12月28日警方到安寧鄉等地開展走私、偷渡等涉邊違法犯罪人員「十個一律」現場懲戒警示活動。靖西曾發布實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告。

警方指，當日上午，一輛載著4名涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪疑犯的敞篷式懲戒宣傳車從城區出發，駛向懲戒活動現場。在活動現場，工作人員通過宣讀懲戒通告、解讀疫情防控政策、簽訂「新冠肺炎疫情群防群治承諾書」等宣傳官方政策。警方又表示，「開展現場懲戒活動，將大大起到震懾不法分子的作用」。

而根據其中一段影片，可以見到在一個鬧市之中，一眾疑犯身穿防護服，胸前和後背掛有大幅個人照片，照片下疑似寫有名字，身後則各有兩名工作人員拉住雙手押解上路。現場人頭湧湧，有不少民眾圍觀。

內媒：嚴重違背依法治國精神

內媒《新京報》29日發表評論稱，雖說靖西地處邊境，承擔著巨大的「外防輸入」壓力，當地在制定相關防疫舉措時理應更加嚴格。但是，即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現，相關針對性懲戒措施不能脫離法治的範疇。