北大教授：倡仿效新加坡大規模建出租房　讓商品房價格自然上漲

日前，北京大學國家發展研究院院長姚洋在接受內媒《新京報》訪問時表示，關於房地產，首先要轉變一個基本觀念，政府不能承諾每家每戶都有自有住房。

他表示，最好的模式應該是一方面放開商業性住宅，讓商品房的房價自然上漲，另一方面，仿效新加坡模式大規模新建出租房。



姚洋表示，政府對房地產業的認識一直在左右搖擺。一方面，地方政府非常明白，在關鍵時刻房地產對於地方經濟來說至關重要，沒有一個地方政府願意本地的房價下跌，因為房地產是地方政府收入的一個非常重要的來源，而且房地產價格在很大程度上是一個地方經濟的晴雨表。另一方面，中央層面又不能讓房價漲得太快，普通老百姓會承受不起。

姚洋認為應興建出租房，同時放開商品房價格。（和訊網）

他認為，房地產首先要轉變基本觀念，即政府不能承諾每家每戶都有自有住房。想要讓每家每戶都有自有住房是做不到的。政府壓抑房價，最後發現只能壓在半截。包括保障性住房、經濟適用房，最後不是低收入者買的，仍然是中等收入階層買了。所以政策不應該以每家每戶都擁有自有住房為目標。

他建議，最好應該是仿效新加坡的模式。一方面放開商業性住宅，同時管住政府提供的住宅，要有「mean test」，就是規定收入低到多少才能獲得政府提供的住房；另一方面，大規模新建出租房。具體出租房的比例要看各地的情景，如果是無房戶比較多的地方，可以規定拿出一半的土地來建出租房，另一半賣商品房，商品房價格再高也沒關係。

他續指，現在的政策，最後的結果其實是保護了富人，不利於窮人。現在讓房價停在那里，也只有富人能買，普通家庭購房會很吃力，最後還是較高收入的人得利。還不如讓商品房的房價自然上漲，剛好就補貼了那些出租的房子。