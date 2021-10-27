房地產稅｜官媒：房產為財富差距重要原因　徵稅可調節收入分配

全國人大常委會決定授權國務院在部分地區展開房地產稅徵收試點，期限為5年，此舉意味着爭議已久的房地產稅即將上路。

國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》今日（27日）發表評論文章稱，部分家庭通過買樓實現了財富的積累和增值，房產成為居民財富差距的重要原因。房地產稅改革的方向之一在於增加持有環節稅收，從而調節收入分配，將有利於加強對高收入的規範和調節。



題為「共同富裕需要房地產市場穩健發展」的評論文章稱，扎實推動共同富裕，將著力擴大中等收入群體規模。要增加城鄉居民住房、農村土地、金融資產等各類財產性收入。持有住房是增加財產性收入的重要渠道，增加城鄉居民住房類財產性收入，將有利於擴大中等收入群體規模。應充分滿足城鄉居民的剛需和改善性等基本置業需求，實現住有所居的同時，也能有力增加其財產性收入。

不過文章又稱，增加住房類財產性收入，不是鼓勵炒樓。而應建立在房地產市場平穩健康發展的基礎上，且必須堅持「房住不炒」定位。

文章又稱，過去多年來，樓價的快速上漲讓商品住房的市值不斷攀升，部分家庭通過買樓實現了財富的積累和增值，房產成為居民財富差距的重要原因。央行2020年發布的數據顯示，內地居民住房資產佔家庭總資產的比重為59.1%。房地產稅改革的方向之一在於增加持有環節稅收，從而調節收入分配，將有利於加強對高收入的規範和調節。