內地發展商樓盤劈價抵付施工費　市價業主網上維權：惡意貶值

據《每日經濟新聞》12月30日報道，12月17日，有網民在「人民網領導留言板」留言，自稱為「漢中榮盛濱江悅府」業主，向陝西漢中市委書記投訴，指發展商榮盛為向施工單位融資，抵押相關商品房，其間以這種稱為「工抵房」的方式，降價售房，平均一平方降價在1000元(人民幣．下同)以上。



投訴人稱，他於20121年8月份購買現持單位，花費67萬多元，同面積房屋在榮盛「工抵房」方案裏總價下降10餘萬元以上，致使其房產「惡意貶值」，本金加房貸初步估計損失在18萬元以上。

漢中市南鄭區委辦公室12月29日確認事件屬實，同類涉事單位共計60個，由施工單位通過開發公司銷售管道進行銷售，整體均價較開發公司正常銷售的房源每平米降幅約600元。

目前，漢中市並未推出商品房價格限跌令，商品房售價調整屬市場行為，但經官方介入後， 12月17日，開發公司通知購買「工程抵押房」的買家退款，截至目前，該項目所有樓盤房價已恢復至「工抵房」方案前水平。

《每經新聞》引述三季報資料，指今年第三季度，榮盛發展實現營業收入116.95億元，同比下降33.2%。該公司表示，融資端壓降非常嚴重，截至目前公司融資淨現金流出額為182億元，為歷年所未見。

目前公司面臨的是行業短期流動性危機，從政策層面來看已經見底，但政策傳導還有一段時間，年底前公司將要支付工程結算款和農民工工資，為此將加緊銷售回款，並通過出售資產來履行財務承諾，保障債權人利益。