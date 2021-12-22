噴泉變「噴壺」僅配水泥池　濟南屋苑貨不對辦疑為避新政提前交房

山東濟南一個屋苑的業主近日收樓時，發現社區面貌「貨不對辦」，例如承諾的噴泉變成了石頭噴水孔，猶如「噴壺」，水景僅成一個水泥池，毫無美感，另還有道路不平整、塑膠跑道變噴漆石子路等問題。不少業主認為，開發商還沒建好卻要提前半年交房，是想逃脫明年2月將要施行的有關「先驗房後交房」的新政。



王先生早前在唐冶片區購買了山鋼．錦悅華府樓盤，整個屋苑有2棟高層和7棟小高層，共計500多戶。當時樓盤聲稱有噴泉、水景，結果近日交房時，王先生卻發現噴泉變成一個只能噴出30厘米高的水柱的石頭，猶如「噴壺」，水景更是一個純毛坯的水泥池，周邊全是泥沙，「太敷衍了」。

另外，置業顧問介紹的是園區綠化率達到35%，有花園、噴泉水系、環小區的塑膠跑道。可交房後，王先生才發現嚴重不符，不但屋苑道路不平整、綠化帶未覆蓋植被，很多工程還未完工。例如，1號樓、4號樓東側的部分石板被挖開，周邊堆了沙石，處於未完工的情況。同時，項目此前宣傳網頁曾印有中央景觀園林等字樣，但現場卻未見蹤影。

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物業工作人員表示，開發商正派工人作收尾工作，至於塑膠跑道變石子跑道，他解釋其屬彩色透水混凝土，以便雨水滲透到地下。不過王先生認為，他們的感覺就是還沒建好，又指還沒建好卻要提前半年交房，業主表示不滿再進行整修，未免捨本逐末，

明年2月1日，當地將施行由濟南市住建局印發的《關於開展濟南市新建商品住宅工程主體結構開放日及先驗房後交房活動實施意見》。所謂先驗房後交房，即建設單位在新建商品住宅工程竣工驗收合格、交付業主前，應組織業主開展驗房活動，對業主提出的合理化質量問題，要及時組織參建單位整改到位等。因此不少業主認為，開發商正是想避開新政。不過物業工作人員解釋，許多業主急着裝修房子，故才會提前交付，至於收尾工作亦即將完工。