恒大海花島39幢住宅涉違規須拆　建築群曾被評年度中國最醜陋建築

網上流傳一份海南儋州綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，指儋州信恒旅游開發有限公司位於儋州白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目，共建設39幢住宅建築，總建築面積434941.46平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目違法，依據規定，責令要在10日內自行拆除。

內地傳媒報道，儋州市城市管理局已證實消息，而該公司實為恒大集團旗下公司，整個恒大海花島建築群更曾在上星期被評選為「中國十大醜陋建築評選」的榜首。



恒大海花島其中2號島三（六）期項目共建設39幢建築，被責令要在10日內自行拆除。（視覺中國）

據介紹，號稱世界最大的人工島恒大海花島，是由三個獨立的離岸式島嶼組成，規劃填海面積約8平方公里，規劃平面形態為盛開在海中的三朵花，故取名為「海花島」。恒大海花島總投資額高達1600億元（人民幣．下同），規劃有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態，共由600多名世界頂級建築設計大師操刀設計。

內地傳媒報道，事實上早在2019年，海南省政府就開始對恒大海花島存在的違法違規行為進行調查處理，先後立案共14宗，處罰款約2.15億元。在2020年，省政府再責令儋州市要針對上述39幢住宅建築落實整改，隨後更責令該項目要全面停工、收回預售許可證、撤銷備案，並要求提出妥善處置方案。

整個恒大海花島建築群被評選為「中國十大醜陋建築評選」榜首。圖為恒大海花島1號島。（視覺中國）

另據此前報道，上星期年度「中國十大醜陋建築評選」結果出爐，整個恒大海花島建築群名列榜首，上榜理由是「資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型」。