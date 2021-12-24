年度中國十大醜陋建築出爐　恒大海花島登榜首被批炫富、媚俗典型

由RCC瑞達恒旗下媒體建築暢言網舉辦的年度「中國十大醜陋建築評選」出爐，由海南儋州恒大海花島建築群名列「第一」。評審給它的上榜理由是：資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅專案的典型。



觀察者網引述微信公眾號「灣區高樓迷」19日報導，這項評審最終結果日前在北京揭曉，本活動旨在遏制醜陋建築的頻繁出現，弘揚優秀的建築文化。

主辦方表示，此次評審落實「適用、經濟、美觀、綠色」的新時期建築指導方針，評審標準為：1.建築使用功能極不合理；2.與周邊環境和自然極不和諧；3.抄襲、山寨；4.盲目崇洋、仿古；5.折衷、拼湊；6.盲目仿生；7.刻意象徵、隱喻；8.體態怪異、惡俗；9.明知不可為而刻意為之等維度，經由社會公開徵集投票，及專家評審團評選，最終確定出2021年中國十大醜陋建築榜單。

點擊圖片看這評為中國10大最醜陋的建築：

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當中的「第一名」為近來出現資金斷鏈面臨破產危機的恒大集團旗下項目的海南儋州海花島建築群。

主辦方表示，很多網友對於這個一年一度的選醜大賽都是抱著「看熱鬧」的心態，殊不知對於中國建築而言這個評選很重要。

「瞭望東方週刊」曾專訪了中國十大醜陋建築評選專案的評審專家、著名建築評論家、81歲的顧孟潮，談及評選的意義時，顧孟潮先生說，「過去我們很少談醜，國內的美學研究也沒有很好地研究審醜。評醜的意義在於，知恥近乎勇—知道存在的問題了，才會改善，才能進步」，如今還在繼續，就說明問題依舊存在。

主辦方稱，這個評選活動的項目組起初以為，醜陋建築做個三、五屆就差不多結束了，但是現在做了十二屆還在繼續，醜陋建築還在不斷出現，這恰恰說明還有很多地方沒有做好。

本屆「醜陋建築」評委會成員包括大陸中央美院、中國建築學會教授級高級建築師、建築評論家。建築設計事務所、清華大學建築學院、中國建築設計研究院、中國國家畫院公共藝術院等教授、專家、建築師等人。

第二名江蘇蘇州灣文化中心。上榜理由：用無功能的超尺度形式附會飄帶概念，造型浮誇浪費，屬於假大空設計的代表作。

第三名山東濟南弘陽廣場。上榜理由：以枯燥的單一表皮整體覆蓋多種功能、超大尺度的建築體量，危害城市視覺環境。

第四名北京維景國際大酒店。上榜理由：建築更新改造未能糾正原有設計缺陷，越改越醜，有損首都東大門的城市形象。

第五名吉林長春一汽紅旗創新大廈。上榜理由：整體設計思路因襲象形化的形式主義套路，設計語彙自相衝突，影響企業「創新」形象。

第六名廣州阿裏巴巴華南運營中心。上榜理由：毫無邏輯的體量切削，手法粗糙，比例失當，弄巧成拙。

第七名上海松江G60科創雲廊。上榜理由：用虛假、浪費的誇張手段盲目追求城市奇觀，以掩蓋建築主體的平庸設計。

第八名湖南長沙大王山朗豪酒店。上榜理由：刻意求怪，忸怩作態，徒增成本，既不合理又不美觀。

第九名湖北武漢中國建築科技館。上榜理由：設計以象形手法模仿「種子」造型，牽強附會，背離當代建築科技主題的表達。

第十名河南濮陽長慶路跨金堤河橋（龍鳳橋） 。上榜理由：形式低俗，手法拙劣，畫蛇添足，有悖現代橋樑結構的基本邏輯和美學精神。

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