吉林女大學生酒醉後遭2學長輪姦死在床上　法院分別判監12年及8年

近日，吉林省延吉市法院公布一宗強姦案刑事判決書。案情顯示，在2020年年底，兩名男大學生趁一名女大學生酒醉後輪姦了她，其後女大學生因食物返阻窒息身亡。法院判處兩名男大學生犯強姦罪，分別處有期徒刑12年及8年。



內媒《九派新聞》12月30日報道指，據判決書，被告趙南植與金宗信皆為延邊大學的大二學生，二人為室友；而被害女子金仙花（化名）則為同校大一學生，案發時未滿18歲。

案情顯示，2020年12月13日凌晨，兩名被告和另外兩個室友以及金仙花在一個醬湯館一起喝酒，其後金仙花因喝多開始嘔吐、並失去意識，幾個男生將她抬到計程車，送到了一家賓館。

在同日清晨，兩名被告在賓館房間內先後和金仙花發生了性關係。期間，趙南植得逞，還將強姦過程錄成了影片發給了室友；而金宗信則未能得逞。

兩人離開賓館後，在同日下午5時許，因房間未退房，賓館工作人員用房卡打開房門時發現金仙花無反應，於是報警。其後法醫到達現場確認金仙花已死亡。後經鑑定，金仙花為酒後食物返流阻塞呼吸道導致窒息而死亡。

法院：曖昧關係不足以推測其允諾性關係

在法庭上，趙南植的辯護人稱，案發前趙南植與金仙花在微信聊天過程中多次談論性話題，案發當晚兩人在酒席中有曖昧舉動，造成趙南植心理上形成可以與金仙花發生性關係的暗示，因此與金仙花發生性關係時未違背其意志。

法院審理認為，金仙花與趙南植的曖昧關係，不足以推定金仙花允諾與其發生性關係，而且趙南植在金仙花醉酒不省人事的情況下與其發生性關係，故不採納辯護意見。

法院最終判決被告人趙南植、金宗信的行為已構成強姦罪，並具有輪姦情節，最終判兩人犯強姦罪，分別判處有期徒刑12年及8年。