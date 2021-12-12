阿里性侵風波｜女事主遭開除　阿里巴巴：傳播虛假言論影響惡劣

自8月初爆發的阿里性侵風波，引發輿論關注。據內媒報道，案件主角周姓女員工在11月25日收到公司郵件稱因其散布「遭到高管強姦、公司知情不處理」虛假消息，宣佈要與其解除勞動合同。周某則表示，不接受這個結果。



12月11日據《大河報》報道，阿巴巴性侵風波周姓女員工，已被阿里巴巴解僱。據了解，11月25日，周女收到公司郵件宣佈與其解除勞動合同，11月28日收到紙質解除勞動合同文件。薪資發放至11月25日，周女表示沒有收到任何補償或賠償。

阿里巴巴的通知中提到，周姓女員工因曾散佈「遭到高管強姦、公司知情不處理的虛假資訊，引發社會強烈關注，給公司造成惡劣影響」，認定該行為違反《阿里巴巴集團員工紀律制度》一類違規行為第1.5.3條「對外發表或傳播不當言論，或故意捏造、散佈虛構的事實，或傳播未經證實的消息，造成惡劣影響」的規定，要與其解除勞動合同。

周女表示，解除勞動合同的通知提到她違反了《阿里巴巴集團員工紀律制度》中的「對外發表或傳播不當言論，或故意捏造、散佈虛構的事實，或傳播未經證實的消息，造成惡劣影響」的規定。但她強調，不論是在飯堂維權或是在阿里巴巴內部網站反映問題，自己都未對外傳播。

周女提到，自己因為工作遭受到侵犯，沒有等到公司的關懷，卻等到了一紙辭退書，「真是讓人心涼又心寒」。她表示自己在工作上沒有犯任何錯誤，公司無權開除我，「肯定是不接受這個結果」。將會透過法律手段維權。

周女表示，自己不想賣慘，但「先是被侵犯，然後是自己和家人被網暴，每天都能接到大量侮辱謾駡的電話和短信，崩潰到多次割腕、跳河自殺，到後來患上嚴重心理疾病。」她不希望外界把這個案件娛樂化，「如果有人關注，我希望大家關注的是女性身體權益和女性勞動者權益遭受侵犯後相關部門的處理及最終的結果。」

自今年8月初曝出「阿里女員工遭性侵」風波以來，事件得到廣泛關注。山東濟南警方通報，涉案阿里巴巴上司王某文實施的強制猥褻行為不構成犯罪，不批准逮捕，改由警方根據《治安管理處罰法》裁罰治安拘留15日，據了解，王某文已於9月被釋放。

另一涉事者非阿里巴巴員工，是濟南華聯超市張某，目前仍在關押中。周女向記者提供12月9日濟南市槐蔭區人民法院的「受理案件通知書」，內容顯示法院已對周某訴張某強制猥褻、侮辱罪的起訴狀進行審查並立案審理。