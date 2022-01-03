公務員捷徑｜廣東4.6萬畢業生報考選調生　23人爭1職位難度創新高

中國內地多個省份的選調生招錄工作正在密集進行，被視為考公務員捷徑的選調生，需是大學本科及以上的畢業生才有資格報考，但如今隨著報考人數增長，難度也連年增高。

在廣東，今（2022）屆選調生有46413人報考，較去年（33127人）增長了40%。但報名人數和錄取人數之比則從18:1升高至23:1，相當於每個職位又多了5名競爭者。



官媒《中新網》周一（3日）報道，近期多省份發布2022年度選調生招錄筆試、面試公告，也有省份已經率先開考。不少地區招錄範圍調整、招錄比創新高，選調生招錄的報考熱度不斷上升。

根據各地發布的選調生公告，選調生一般面向「雙一流」高校以及省重點院校和其他普通院校分別招錄，部分省份會將「雙一流」高校和省重點高校合並招錄。選調考生還需滿足一些其他條件，例如是黨員、學生幹部、獲得校級及以上榮譽稱號、具有參軍入伍經歷等。

華圖教育研究院專家鄭日升分析，近幾年，選調生招錄人數有穩定增長的趨勢，未來兩年，選調生持續增編的可能性也較大。

由於選調生的要求比較高，競爭的激烈程度相較國考和省考較低。但在今年的選調生招錄中，不少地區選調報錄比創新高。以廣東和江蘇為例，2022屆廣東選調生考試最終報名人數是46413人，報錄比高達23:1。此前的2021屆廣東選調生考試最終報名人數是33127人，報錄比18:1。此外，江蘇2022屆選調生報名成功11333人，報錄比超20:1。

對此，鄭日升指出，不止選調報錄比創新高，受疫情和就業影響，今年多數地區的公務員招錄競爭比也較往年創新高。優厚的補貼也成為吸引選調生報考的重要因素。以黑龍江省為例，招錄到省直單位的定向選調生，連續5年每人每月給予1000元租房補貼；招錄到各市單位的定向選調生，則可獲得每人3至8萬不等，連續3年的安家費。