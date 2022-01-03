有片｜陝西車輛限行改用馬匹運防疫物資？官方澄清：是馬隊捐物資

近日陝西新冠肺炎疫情嚴重，引發外界關注。1月3日，有段影片在抖音、視頻號等社交平台流傳，視頻提到「陝西省商洛市丹鳳縣因疫情防控限制車輛通行，改用騾馬隊運輸物資」。



對此，陝西省丹鳳縣人民政府新聞辦公室回應指出「消息不實」，稱該視頻拍攝的防疫物資是該縣居民自發捐贈的愛心物資，其中一名捐贈的民眾趙男擁有8匹騾馬，於是組成騾馬隊搬運物資。



陝西疫情嚴峻，1月2日新增92宗，在2日前已連續8日本土確診數破百。網絡也開始流傳許多當地疫情的視頻，日前一段視頻在各大社群平台廣傳，影片中有一馬匹隊伍在運送防疫物資。網民解讀是因為當地已經限制車輛行走，才用馬來運送防疫貨物，質疑這樣缺乏效率，防疫僵化。

丹鳳縣委宣傳部工作人員則澄清，當地並未限制車輛行駛，該馬隊屬於當地民眾趙男的，運送的物資也非官方物資，是民眾自發籌組捐獻的愛心物資。

據了解，該馬匹隊為丹鳳縣龍駒寨街道辦鳳麓社區居民趙男的8匹騾馬。由於丹鳳縣山地較多，騾馬等牲口常用來承擔移動和電信設施、水利工程等高坡運輸。1月2日，趙男和3名群眾用自家騾馬自發為鳳麓社區疫情防控檢查站捐贈愛心物資，捐贈物資總價達5,600人民幣。

陝西省丹鳳縣人民政府新聞辦公室指出，丹鳳縣疫情防控期間通過設立檢查站點加強防疫檢查，保障車輛正常通行，各類生活物資運輸和群眾生產生活出行不受影響。網路視頻所配的文字內容不實，請「廣大線民不傳謠、不信謠」。