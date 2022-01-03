西安疫情｜人肉接力送物資惹議　網民：手推車不是發明了幾千年？

陝西西安市因疫情嚴峻封城，民眾無法外出購物，家中物資一度短缺。

近期，微博流傳一段「人肉接力送菜」的影片，只見有超過20名身穿防護服的工作人員，接力傳送大批物資。

然而，片段引起不少網民砲轟，認為人肉接力送菜是「浪費人力物力」、「拍出來讓大家看笑話嗎」。



去年12月31日，微博@西安直播上載一段影片，並發文稱「政府派送的免費菜來了，感謝可愛的逆行者們！」。從影片可見，大量物資堆積在地，穿著防護服的工作人員一個接一個將物資傳開。惟影片引起大批網民不滿，不少人留言直斥「有病吧？」、「旁邊就是車道，為什麼不直卸到大門口呢，不能理解」。

對於網民的質疑，微博＠西安直播回應稱，在片中運送物資的都是小區的業主，大家都是自願為其他住戶上門送菜，「沒人想出風頭，也沒有必要作秀。當時的條件確實沒有足夠的購物車來拉物資，可當時大家還是希望能盡快把物資發到每個業主手裏」。

網民睇法：

這不是浪費人力麼 又不是抗洪救災大哥 搞個推車不行嗎 旁邊路空著 車拉下不行嗎 真是



在西安用手推車判幾年？



防疫人員辛苦了，不過有種東西叫做輪子，你們能不能不要為了拍視頻故意折騰真正幹活的人？



這樣一袋東西經過那麼多人手，不是風險更高嗎



人力傳送帶看著倒是挺壯觀，然而手推車不是發明了幾千年了？



秦始皇看了都想從兵馬俑裡借幾輛推車給你們

