通關｜實測搶深圳隔離酒店配額「難如登天」　返鄉過年夢難圓？

年節將至，有不少香港市民計劃返鄉過年，但深圳隔離酒店配額緊張，成為返鄉路途的一道關卡。赴港工作9年已經領有香港永久居民身分證的秀娟，計劃到深圳與老公和兩個兒子團聚後，一起返回廣東湛江過年，但直到1月5日都未能預約到隔離酒店。



《香港01》記者1月3日實測登入深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，發現即使是在規定開放的上午10時準時登入，還是「一秒空」，1月4日網頁更一度無法顯示。秀娟從12月27日開始嘗試，發動身邊親友搶票，還是未能成功，她透露自己已經「心淡」。



現時，要從香港入境深圳，除需持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，還須出示檢疫酒店預約確認單，要在指定檢疫酒店集中隔離14日，居家隔離7日。現在距離新年不到一個月，許多市民在近兩週搶隔離酒店名額，為的就是隔離完後能順利趕上除夕，年節能和家人團聚。

但從12月中下旬開始，預約深圳地區指定酒店配額的「健康驛站房間線上預約系統」多日來均為爆滿，許多想回鄉過年的人卡在「無法預約到酒店房間」，北上過年的願望落空。

據了解「健康驛站房間線上預約系統」每日10時開放，每次開放預約近7日的隔離酒店，名額約是每日800個左右。但自12月底開始，開放的隔離酒店名額日日都被搶空，等於每日10時，想赴深圳的民眾都會一齊上線，搶最新釋出一日的800個名額，民眾透露「隔離酒店比演唱會還難搶」。

《香港01》記者1月3日、4日實測「健康驛站房間線上預約系統」，1月3日在9時50分就守在電腦前準備，9時59分準時登入系統卻還是落空。1月4日同樣在上午9時59分登入，預約網頁一到10時卻「hang機」，10時05分再登入後，新釋出的名額也已搶空，搶隔離酒店配額可謂難如登天。

《香港01》記者實測預約「深圳健康驛站房間線上預約系統」流程

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12月27日開始，每天早上10時守在電腦前的秀娟是搶隔離酒店的其中一員。她透露，自己已經跟在深圳工作的老公和兩個兒子分開9個月了。一家人原先計畫在深圳團聚後，一起回廣東過年。於是她發動身邊的親友一起幫忙搶票，曾有最多5人幫她一起搶票，更有人赴網吧幫忙，卻屢屢失敗。

她提到，如果不能搶到1月10日前的酒店隔離名額「就沒有意義了」，因為算上隔離的14天加上居家隔離7天，這是最後能趕上除夕（1月31日）在廣東和家人團聚的日子。

秀娟難過表示，自己屢試屢敗，「已經心冷」。她透露，自己的孩子一個1歲一個3歲，已經分開9個月了。她為了能年節返鄉，跟客戶約時間都特意避開年節，近一個月加班只為能好好過年，現在卻希望落空。

深圳隔離旅館配額難搶 搶票小程式都幫不到忙？

人在美國的工程師Kenny接受《香港01》訪問表示，其受朋友委託幫忙搶深圳隔離酒店的名額，他想寫了幾個搶票小程式幫助搶票「更流暢」，但他在實際試搶後發現，自己真的「愛莫能助」。

Kenny提到，自己在4日早上9點試著登入，發現網站整個已經卡死，「進都進不去」。他分析，「作為同時會有超過萬人在線的預約系統，其『負載平衡』沒有做好，伺服器無法承擔這麼多人同時使用，每個動作都沒辦法得到有效的回應。」

他將搶票比喻成大家都趕搭一列火車，當車太滿時可以選擇加開班次或是將空間做有效的運用，「增加一些伺服器或緩存一些資料」，但這個預約系統明顯沒有做到。Kenny提到，就算他設計出一款外掛程式，試圖加速搶票過程，但他能做到的只是「幫助已搭上車的乘客盡快搶到座位」，對於如今「乘客連車都上不去」的情況，也是束手無策。

配額難搶 更多人選擇「提早放棄」

家在哈爾濱市區的「90後」小羅赴港工作三年了，今年將是第二年在香港度過年節。原本12月通關消息傳出，他抱著一線希望等待回家，但希望很快落空。小羅表示，自己不願意負擔隔離酒店的費用，公司也只願意提供無薪假期，「回家一趟花費太多，除非通關，否則不會回去。」

秀娟也分享，自己身邊也有人「早早就放棄了」，也有試著搶過一兩次發現酒店難搶，就算了。但她指出，直到現在她都還在努力嘗試，「我的家人都在深圳跟廣東，真的好想好想好想回去。」