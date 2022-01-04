新冠肺炎｜內地增108宗本土確診西安佔95　當地本輪確診逾1700宗

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（3日）內地新增本土確診病例108宗，新增本土無症狀感染者21宗。



本土確診病例方面，陝西95宗，均在西安市；浙江8宗，均在寧波市；河南5宗，其中洛陽市2宗、許昌市2宗、鄭州市1宗；含4宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。

本土無症狀感染者方面，河南19宗，其中許昌市17宗、洛陽市1宗、鄭州市1宗；上海2宗，其中寶山區1宗、奉賢區1宗。

在重災區西安市，由2021年12月9日至2022年1月3日，西安市累計報告本土確診病例1758宗。

針對有市民反映個別集中隔離點服務保障不完善的問題，當局3日表示，截至當日下午，投入使用集中隔離點387個，集中隔離人員39473人，啟用房間41838間。在落實集中隔離任務的具體工作中，確實存在個別專班組建緊急、準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況，相關部門正在加緊改進。

女子月經10日買不到衛生巾「血淚流成河」：

河南禹州：全市所有居民居家隔離

河南省許昌市下轄的禹州市3日宣布更嚴格的防疫措施，包括全市所有居民居家隔離、足不出戶；全市所有機動車輛不得上路行駛（持有市疫情防控指揮部通行證的車輛除外）；全市所有商場超市除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動，所有門店及外賣經營單位一律暫停營業。

上海方面，新增2宗本土無症狀感染者均為外地來滬人員。當局稱，接外地協查後，即對2人落實隔離管控。

鄭州市方面，當局稱在3日的例行核酸檢測中發現2宗新冠病毒無症狀感染者，對管城回族區及二七區的部分區域實行封控區管理等分類管理措施。