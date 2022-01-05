反壟斷｜國家市監局年初重拳　13張罰單涉騰訊阿里bilibili等

2022年開年，國家市場監管總局反壟斷再出重拳，騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩（bilibili，內地俗稱「B站」）等多間巨頭企業被罰，涉案企業罰款金額均為50萬元（人民幣，下同）。



周三（5日），國家市場監管總局網站「強化反壟斷執法」專題公布了一批行政處罰案件， 包括騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩在內的多間企業受到行政處罰，涉案企業罰款金額均為50萬元。而這13張罰單中，有9張與騰訊相關。

從市場監管總局發布的相關行政處罰決定書來看， 騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩等企業均因在收購其他公司股權或者設立合營企業時未依法申報違法實施經營者集中而遭到行政處罰 。

在過去的2021年，「反壟斷」成為中國經濟市場的熱詞。這一年裏，騰訊、阿里巴巴等大型企業接連被罰款整頓，企業高管被約談。官方還出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，強化反壟斷和防止資本無序擴張 。

2021年11月，國家反壟斷局掛牌成立，今年以來中國加強了對網路巨頭的反壟斷監管。2021年4月，監管部門對阿里巴巴開出182.28億元天價罰單；10月美團反壟斷罰單靴子落地，共罰款34.42億元。

2021年11月下旬，市場監管總局還對43宗未依法申報違法實施經營者集中案做出行政處罰決定，涉案企業包括百度、阿里巴巴、京東和騰訊等。名單還包括蘇寧易購、滴滴，以及阿里巴巴旗下的餓了麼、淘寶等，涉及阿里巴巴和騰訊的均超過10宗。

國家市場監督管理總局局長張工2021年12月29日就反壟斷監管指出，隨着超大規模市場的形成，各類市場主體的競合關係發生深刻變化，資本在壯大中利弊兩方面特徵日益顯現，市場壟斷和行政性壟斷同時並存，反壟斷反不正當競爭監管亟須加強。