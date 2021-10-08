反壟斷｜美團濫用市場支配地位實施「二選一」　被罰款34.42億元

國家市場監管總局周五（8日）通報，依據《反壟斷法》決定對美團處以行政處罰，以其2020年在中國境內銷售額1147.48億元（人民幣．下同）的3%作為罰款，共計34.42億元。

通報指，美團濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，實施「二選一」壟斷行為。



通報指出，國家市場監管總局在今年4月，依據《反壟斷法》對美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。經查，2018年以來，美團濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議，並通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制了相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益。

美團的做法，構成《反壟斷法》中「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

通報稱，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素後，國家市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，並處以其2020年在中國境內銷售額1147.48億元的3%作為罰款，共計34.42億元。

同時，國家市場監管總局向美團發出《行政指導書》，要求其圍繞完善平台佣金收費機制和算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告，確保整改到位。