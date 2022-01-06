西安前記者江雪籲勿忙着「歌功頌德」　胡錫進：我也希望她平安

陝西西安封城半個月，居於西安的前傳媒人江雪撰寫封城日記，有人稱之為西安版的方方《武漢日記》，文章在微信被廣泛轉發。對此，胡錫進發表評論。

綜合媒體1月6日報道，江雪撰寫的封城日記，記錄了西安封城前夕，到2022年1月3日的見聞，當中提到持續多天的「吃飯難」、求醫難等問題，形容「本質還是人為災難」；又稱事件過後如果不汲取血淚教訓，人們的苦難只能是白白承受。



她寫道：「『西安只能勝利』，是正確的大話、套話，也是空話。與之類似的，還有『我們要不惜一切代價』，但具體到每一個普通人，我們可能要想一想，在這裏，我們是『我們』，還是要必須被付出的『代價』？」她又稱，事件過後如果沒有反思，不汲取血淚教訓，忙着立功擺獎，歌功頌德，苦難只能是白白承受。

對於江雪日記在輿論場引發的關注和爭議，胡錫進在個人微博發文評論，他說，他願意相信作者講述的西安封城以來大部分故事和細節都是真實的，但作者對文章素材有明顯的選擇性，「這種選擇性是她的價值觀決定的，倒未必受某種政治動機驅使」。

他寫道，部分知識分子中一直存在一種信念，他們的使命就是記錄人間的痛苦。因此，他認為無論大多數人喜歡不喜歡，都應該允許《長安十日》這樣的表達。

對於江雪的文章仍然完整的出現在網路上，胡錫進認為，這是社會對待批評應有的開放和包容，「我相信，幾乎沒有人希望中國網路上只有一種聲音，包括江雪大部分最激烈的批評者們」。

他還提到，網上流傳江雪發文後被國保四人找上門來，但她本人隨後做了否認，表示自己是平安的，「我個人也希望她平安，就像方方一直是平安的一樣」。

胡錫進還說，看待社會存在很多視角，悲情視角只是其中之一，圍繞中國抗疫的肯定性視角無疑更加普遍，因為它得到了中國抗疫綜合效果遠好於外部世界這一強大事實的支持，「雖然這個事實取代不了人們有着各種困難和煩惱的日子，但是老百姓的集體理性並沒有沉睡，眼睛不會瞎」。

他最後強調，不要把國家的抗疫成就與現實中的具體問題和不如意對立起來，用其中的一個覆蓋另一個，無論對哪個立場的講述者來說，都應是他們敍事的邊界。

江雪是內地調查記者，曾任《華商報》首席記者、評論部主任，以及「財新傳媒」記者。2020年武漢爆發疫情，官方在清明節當日設立國家哀悼日，她當時發表「國家哀悼日拒絕加入合唱」的文章，一度被警方傳喚。