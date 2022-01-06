新冠肺炎｜內地本土病例回升至132宗　河南急增64例、西安達63

據國家衛健委通報，內地昨日（5日）報告新增189宗新冠肺炎確診病例，而本土病例達132宗，其中河南佔最多達64宗，較前一日僅4宗大增；其次為陝西的63宗（均在西安市），同樣較前一日回升，但就已連續4天低於百宗。



新增本土病例中，包括河南64宗，其中許昌市50宗、鄭州市5宗、洛陽市4宗、周口市3宗、商丘市1宗、固始縣1宗；陝西63宗，均在西安市；浙江5宗，均在寧波市，含30宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。另有57宗境外輸入病例，包括上海20宗，廣東10宗，浙江7宗，福建6宗，天津4宗，廣西2宗，四川2宗，雲南2宗，吉林1宗，江蘇1宗，山東1宗，河南1宗，含6宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江3宗，四川2宗，河南1宗）。昨日無新增死亡病例，新增2宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

內地現有939宗境外輸入確診病例，包括3宗重症病例，現有2宗疑似病例。累計11433宗確診病例，累計10494宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有3282宗確診病例，包括30宗重症病例，累計95203宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告103121宗確診病例，現有2宗疑似病例。累計追蹤到1441120名密切接觸者，尚有41619名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增45宗無症狀感染者，包括35宗境外輸入，10例宗本土（河南9宗，其中鄭州市8宗、固始縣1宗；浙江1宗，在金華市）；當日36宗轉為確診病例，包括6宗境外輸入；當日12宗解除醫學觀察，包括11宗境外輸入；尚有629宗無症狀感染者在醫學觀察，包括583宗境外輸入。

西安在本輪疫情中採取嚴厲管控措施。（新華社）

另一方面，據中國鐵路官方今日（6日）消息，為適應疫情防控條件下的旅客出行規律，鐵路部門對售票、改簽、退票規則進行了全面修改。具體而言，12306網站、手機客戶端每日的火車票售票服務時間，由晚上11時延長至次日凌晨1時（每周二除外），意味着除周二外全天，僅有凌晨1時至5時不可以在 12306購買火車票。

同時，為適應旅客出行的不確定性，鐵路部門提供24小時互聯網退票服務，退票截止時間由乘車站開車前25分鐘，延長至開車前時刻。除可在售票窗口辦理退票服務，旅客亦可在12306客戶端進行「免登錄退票」。而火車票改簽業務方面，以往僅可以在票面發車站辦理的「開車後車票改簽業務」，如今也增設網上辦理渠道，自助售票終端亦新增電子客票改簽功能。至於候補購票最晚截止時間也由開車前6小時調整為開車前2小時。