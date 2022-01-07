新冠肺炎｜深圳通告疫情管控措施：市民非必要不離深、不出省

內地新冠肺炎疫情持續，周五（7日），深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室通告，為進一步精準科學實施疫情防控，廣大市民群眾非必要不離深、不出省。通告自發布之日起施行，有關防控措施根據疫情進展、防控需要進行動態調整。



根據通告，疫情管控措施包括嚴格離深管理，市民非必要不離深、不出省，確需離深者自周五24時起須持有48小時內核酸檢測陰性證明，同時各級黨政機關、企事業單位等要帶頭落實要求；嚴格來（返）深人員管理，近14天內有中高風險地區和陽性病例城市旅居史來（返）深人員，務必第一時間主動向所在社區、工作單位或所住酒店報告，分級分類嚴格按規定要求落實健康管理措施。

還有嚴格交通出行防控，機場、公路、鐵路、港口碼頭等交通站場要落實體溫檢測、亮碼、戴口罩、嚴禁紅黃碼人員搭乘等防控要求，加強人流引導，避免人員集聚；城市公共交通、出租車、網約車嚴格落實戴口罩、通風消毒等防控措施，並做好個人防護；嚴控聚集性活動，全市從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動，龍崗區、羅湖區暫停舉辦大型聚集性活動。

此外，要強化重點場所防控，全市各類公共場所嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等防控措施，景區景點、餐飲單位、室內公共場所、密閉場所落實限量、預約、錯峰要求，接納消費者人數不得超過最大承載量的50%，並嚴格控制瞬時流量；配合核酸檢測，有關風險人員要積極配合做好核酸檢測，確保應檢盡檢，遵守採樣檢測點的現場秩序；按照「應接盡接」原則，在沒有接種禁忌症的情況下，符合條件的人群儘早接種新冠疫苗，共築免疫屏障；嚴格做好個人防護，少聚集，不紮堆，堅持戴口罩、勤洗手、常清潔、用公筷等良好生活習慣。如有出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅覺減退等不適症狀，立即就近就診，就醫途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。