新冠肺炎｜內地昨增116宗本土病例　西安57佔最多河南56緊隨其後

據國家衛健委通報，內地昨日（6日）報告新增174宗新冠肺炎確診病例，而本土病例達116宗，其中陝西佔最多達57宗，其次為河南56宗。



新增本土病例中，包括陝西57宗，均在西安市；河南56宗，其中許昌市28宗、鄭州市26宗、洛陽市1宗、固始縣1宗；浙江3宗，其中寧波市2宗、金華市1宗。含21宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南20宗，浙江1宗）。另新增58宗境外輸入病例，包括上海24宗，天津9宗，廣東9宗，廣西4宗，遼寧2宗，河南2宗，湖南2宗，北京1宗，浙江1宗，福建1宗，湖北1宗，四川1宗，雲南1宗。含5宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南2宗，浙江1宗，廣東1宗，四川1宗）。昨日無新增死亡病例，新增6宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

內地現有978宗境外輸入確診病例，包括3宗重症病例，現有7宗疑似病例。累計11491宗確診病例，累計10513宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有3359宗確診病例，包括30宗重症病例，累計95300宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告103295宗確診病例，現有7宗疑似病例。累計追蹤到1444595名密切接觸者，尚有42512名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增45宗無症狀感染者，包括42宗境外輸入，3宗本土（均在上海，其中浦東新區2宗、奉賢區1宗）；當日26宗轉為確診病例，包括5宗境外輸入；當日16宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有632宗無症狀感染者在醫學觀察，包括604宗境外輸入。

專家指西安疫情大規模反彈的風險已經基本控制。（新華社）

對於西安疫情，據國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組流調溯源組組長、國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍，中國疾控中心衛生應急中心主任李群等專家表示，是次疫情是內地自武漢以來，在一個超大城市所發生的病例數最多、規模最大的一次本土疫情，發病數達1800例以上，並呈現了點多、面廣、社區傳播和聚集性疫情多種形式並發，上升勢頭兇猛的特點。

專家表示，進入新年以來，每日報告病例數正在逐步下降，疫情形勢不斷向好。雖然今後還仍然有可能發生病例，但是疫情大規模反彈的風險已經基本控制，防控工作取得了階段性成果。不過，這段時間的工作仍十分關鍵，要讓來之不易的形勢鞏固穩定下來，直至最終徹底控制疫情；西安市也會根據各個地區的疫情特點，對於那些已經有一段時間沒有發生疫情，各種風險已經有效控制的地區，逐步解封，恢復社會生產秩序，直至西安市全域解封。