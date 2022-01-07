批求助衛生巾女子「矯情」惹眾怒　西安作協主席：從沒不尊重女性

近日，陝西省作家協會副主席、西安市作家協會主席吳克敬因在文章中批評隔離期哭求衛生巾的女子「矯情」，引發網友批評。



據澎湃新聞周四（6日）報道，吳克敬的文章《紮在長髮上的橡膠手套》讚美了西安疫情中的忘我抗疫的兩位女性後，批評了此前引起輿論熱議的「因衛生巾而向防疫人員哭訴」的一名西安女子，稱「疫情當前，什麼矯情，什麼小姐做派，是沒有用的」。

該文一出，吳克敬遭眾多網友指責不尊重女性。當日，查詢發現，發布吳克敬這篇文章的微信公眾賬號已將該文刪除。

報道指出，周四中午，吳克敬回應稱，網絡上的輿論他已經關注到了，他現在正在家中居家隔離，自己並沒有不尊重女性，文章想要表達的主題是，疫情當下，大家都不容易，在這樣的環境下，「我希望大家不要抱怨，看看人家，有些一線女同志做的那麼艱苦啊，向她們學習」。

吳克敬稱：「我沒有痛批（那位）西安女子，但是非常時期，就是這麼難受。月經來了，確實是個需求，也沒問題。但特殊時期，隔離了，確實不好提供，就不要那麼矯情，我覺得我已經說得非常温和了。」

吳克敬還表示，自己從未有過不尊重女性的想法，「我之前的作品一直都是尊重女性的，可以說我是崇拜女性」。對於網友的批評，他表示：「讓大家批評吧，疫情當中，還是要理解每個人。」

根據此前網傳視頻顯示，一女子在酒店進行集中隔離，因月經提前來了，沒有衛生巾急用，多次撥打12345熱線、報警、求助隔離點等求助電話未果後，在情緒崩潰的狀態下向工作人員哭着求助。該女子哭訴：「我想問一下，早飯到現在沒有送過來，還有，我來大姨媽了，也沒有衛生巾，我就想問一下，是沒有人管嗎？」

周一（3日），該女子曾在個人社交媒體上發文表示對此事感到無力、難過，最終在社區姐姐的幫助下，問題得以解決。

女子在酒店進行集中隔離，因月經提前來了，沒有衛生巾急用，多次撥打求助電話未果後，在情緒崩潰的狀態下向工作人員哭着求助。（影片截圖）

吳克敬在前述文章中對該女子批評稱：「你自己有沒有衛生巾，什麼時候用衛生巾，自己一點都不清楚嗎？而在緊要的時刻，還要苛責別人不能上門給你送！這就你的不對了……疫情當前，什麼矯情，什麼小姐做派，是沒有用的，別人才不會慣着你，任由你大喊大叫！」

有網友對此評論稱，「 望疫情中相互理解？這位作協主席理解了嗎？我只看見他高高在上的表達對女性生理特徵的歧視、輕蔑」，另有網友表示：「來月經不可恥，要衛生巾也不可恥，可恥的是覺得來月經可恥的人，可恥的是覺得不應該為這種生理需求『麻煩』防疫工作人員的人。」

還有網友稱：「這件事背後折射出的是某些精緻利己階層的自私利己思想，即只允許基層人民捨生忘死、克服困難、犧牲自我服務別他人，而不允許基層人民有一點利己的行為和舉動。否則，就要斥之以『矯情』。」

值得注意的是，吳克敬在文中誇讚的防疫人員姚美珍用廢棄的醫用橡膠手套扎頭髮，此舉雖然獲得了不少網友的好評和稱讚，也引來了專業人士的關注和提醒。有相關專家稱，廢棄的醫療手套屬於醫療垃圾，有傳播病毒的風險，是必須集中收集無害化處理的。

公開資料顯示，吳克敬，1954年生，陝西扶風人。歷任《西安日報》、《西安晚報》副總編，西安市文聯黨組副書記、副主席。2010年當選為西安市作協主席。曾榮獲莊重文文學獎、冰心散文獎、柳青文學獎等獎項。2010年10月，中篇小說《手銬上的藍花花》獲第五屆魯迅文學獎。