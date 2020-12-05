河南女用衛生巾遮車牌逃避「限行」　被交警處罰300元記12分

大國小事
撰文：
最後更新日期：

河南開封尉氏縣23歲的齊姓女子周五（4日）駕車到中牟，由於車牌屬於「限號」，齊女怕被「電子眼」抓拍，竟使出「絕招」找來家中的兩份衛生巾貼在前後車牌上。

不過，齊女最終都被執勤中的交警逮個正着，結果被罰款300元人民幣，駕駛證被記了12分。

事發於上午10時50分左右，中牟縣交警大隊七中隊民警在人文路與文博路交叉口執勤時，大老遠就發現齊女的車牌被一個白色的東西擋著，於是心生疑惑，將其攔停檢查，結果一查車牌竟是被衛生巾遮擋，證據確鑿，便把齊女帶回大隊作進一步處理。

齊女因車牌最後一位數字是0限行，怕被抓拍處罰，於是用東西將車牌遮擋起來，結果開車剛走了兩三公里就被交警發現。（網上圖片）

據齊女交代，她當日和男朋友需開車到萬邦市場辦事，但因車牌最後一位數字是0，屬於被限行的車牌號碼。由於怕被抓拍處罰，於是齊女與男朋友商量後，決定用東西將車牌遮擋起來，未料開車剛走兩三公里就被交警發現。

最終交警根據道路交通安全法規定，對齊女故意遮擋機動車號牌、機動車違反禁令標誌指示的違法行為分別給予200元罰款、記12分；100元罰款、記3分的處罰，合併對齊女作出了300元罰款、記15分的處罰。

（北青網）

淘寶商家售散裝衛生巾引爭議　客服堅稱品質有保證：正品退貨件
【海底撈遭殃】指控兩家火鍋店「食出」衛生巾　警：事主患躁鬱症
「京牌」黑市價十多萬　北京取締假結婚辦車牌　有人兩年結婚28次
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。