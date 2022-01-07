教育雙減｜教育部促各地寒假嚴查違規培訓　加大曝光力度形成震懾

內地實施教育「雙減」政策，以減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔。寒假將至，教育部再發布通知要求，嚴查以「家政服務」、「眾籌私教」等名義進行變相違規培訓；嚴格控制寒假書面作業總量等。



教育部發布通知要求，嚴查以「家政服務」、「眾籌私教」等名義進行變相違規培訓。（視覺中國）

通知指出，各地要嚴格執行日常巡查，嚴防義務教育階段線下學科類培訓機構違規開班、面向3至6歲學齡前兒童的培訓機構違規開展線下學科類（含外語）培訓、非學科類培訓機構以「素質拓展」、「思維訓練」等名義超範圍開展學科類培訓等問題發生。嚴厲打擊以「家政服務」、「眾籌私教」、「研學」等名義進行變相違規培訓。通過全網巡查、全時段巡查與重點監看相結合的監測機制，集中整治違規開展學科類培訓和學前階段線上培訓問題。

通知要求，要堅決落實嚴罰重處，對巡查中發現的違法違規培訓行為嚴懲重罰，定期更新黑白名單，將違規培訓機構納入黑名單，讓違規者「一處失信，處處受限」。加大曝光力度，形成警示震懾。要廣泛接受社會監督，可聘請人大代表、政協委員、新聞媒體、社區群眾等作為社會監督員，豐富線索獲取來源。

通知強調，各地要指導學校嚴格控制寒假書面作業總量，引導學生合理安排學習生活。有條件的地方根據實際需要，因地制宜積極探索寒假托管服務，堅持學生自願參加，幫助家長解決寒假看護難題。嚴禁學校寒假期間組織集體補課、講授新課。要密切家校聯繫，指導家長積極承擔家庭教育責任。要充分利用博物館等各類校外活動場所，組織開展豐富多彩的寒假活動，讓孩子度過一個有意義的寒假。