涉違中國網絡安全法　美國零售商沃爾瑪遭公安部門警告

據國家市場監督管理總局主管的「中國質量新聞網」報道，美國零售商沃爾瑪（Walmart）因涉嫌違反中國網絡安全法，而遭到深圳市公安部門予以警告。



中國質量新聞網周三（5日）報道指，去年11月25日，公安機關工作中發現沃爾瑪的網絡系統存在共19項可利用的網絡安全漏洞，卻未及時處置，違反了《網絡安全法》。依據相關規定，深圳市公安局福田分局決定給予沃爾瑪（中國）投資有限公司警告的行政處罰，並責令改正。處罰日期為2021年12月。

報道續指，從2017年至2020年，沃爾瑪多次違法，涉及食品、保健食品、廣告、侵害消費者權益等，市場監管部門依據相關規定分別給予處罰。而去年罰款金額較大的兩次行政處罰，分別產生於7月19日和1月12日，沃爾瑪分別因不正當競爭行為和食品違法行為被市場監管部門罰款30萬元、381542.4元人民幣，以及沒收違法所得及非法財物。

沃爾瑪近期在中國風波不斷，旗下山姆會員商店早前捲入下架新疆產品風波，引來「退卡潮」。中紀委網站更在12月31日發文，批評山姆會員商店沒有正當理由就下架來自一個地區的所有產品，背後藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短視，必將自食惡果。

不過路透社周二（4日）引述山姆會員商店一名張姓區域電商主管與分析師的電話會議對話錄音報道指，山姆會員商店並未刻意將新疆產品從中國商店及應用程式中下架，事件是一場「誤會」。

該張姓主管指，之所以搜不到新疆產品，是因為應用程式並不支持基於地名的搜索；公司之所以沒有辯解，是因沒理由對自己沒有做過的事情感到害怕。