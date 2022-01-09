新冠肺炎｜天津現20例至少傳三代　首2例屬Omicron或不涉外輸鏈

繼較早前驗出兩病例，天津昨日再驗出18宗新冠肺炎個案，至少已傳播三代，當局表示不排除會在封控區以外再找到染病者，並呼籲民眾非必要不要離開天津。天津市將嚴格執行「非必要不離津」，各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實「非必要不離津」要求。

天津市疾病預防控制中心完成新增兩例本土病例新冠病毒全基因組測序，確認屬Omicron變種毒株，與天津市已發現的Omicron境外輸入病例均不能確認為同一傳播鏈。



天津市昨晚再舉行新冠肺炎疫情防控發佈會，指截至昨晚9時，天津市在密切接觸者中又檢出18例新冠病毒感染者，感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長，他們均已轉運至定點醫院實施隔離救治。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎介紹，從病例之間的關係和傳播的鏈條上來看，18例的病例至少已經傳播了三代，這輪疫情雖然是昨日淩晨才發現，但有可能在社區裡已經持續傳播了一段時間。

因此，對於這輪疫情的走勢，不排除會在封控區、管控區和防範區之外，有可能會出現其他陽性感染者。隨著今天下午對於三區人員的全員核酸篩查之後，還有可能發現更多陽性感染者。

天津市當局發通告，指示廣大市民群眾非必要不離津，並要依法接受、服從交通、檢測、篩查、排查等管控措施。