新冠肺炎｜深圳疫情由境外輸入引起　西安疫情呈動態下降態勢

周六（8日），國務院聯防聯控機制新聞發布會上透露，目前陝西西安疫情近期呈動態下降態勢，而上海浦東、浙江金華、河南周口等地疫情處於初期，至於廣東深圳的疫情為境外輸入引起的本土疫情。同時，截至周五（7日），全國完成全程新冠病毒疫苗接種的人數超過12.1億。



國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華會上表示，目前疫情形勢總體平穩，局部地區發生本土聚集性疫情總體可控，有的已恢復常態、有的尚在處置之中。其中在本土病例暴發而需封閉式管理的西安，疫情近期呈動態下降態勢，風險區域在減少，社區病例趨於動態清零，防控工作已見成效，各項措施還需要堅持和強化。

西安疫情近期呈動態下降態勢。圖為值班人員在西安市未央區西唐寨村村口為入村志願者量體溫。

早前，西安有不少民眾抱怨「買菜難」，社會多個層面動員起來為居民送菜。對此，國家發展改革委經濟運行調節局副局長許正斌表示，總體而言西安市重點生活物資供應和儲備較為充足，糧油價格基本穩定，豬肉價格略有上漲，蔬菜價格在前期上漲後已出現回落，入陝鮮活農產品運輸車輛數量穩定恢復，配送「最後一米」問題也正在加快解決。

另一方面，在同樣湧現本土病例的河南方面，賀青華表示，當地關聯疫情目前已累計報告175例感染者，波及河南、上海和浙江3地9市。其中，河南許昌以禹州某企業聚集性疫情為主，近期報告部分周邊社區居民感染，存在社區傳播風險；鄭州有一定數量的已知病例通過主動就診（檢）和社區篩查發現，提示當地已發生局部的社區傳播。

賀續稱，上海浦東、浙江金華、河南周口等地疫情處於初期，近兩日均有零星病例報告。而廣東深圳周六報告兩宗病例，基因組測序結果顯示為一起新的境外輸入引起的本土疫情。各地正採取果斷措施管控風險區域和風險人員，抓緊落實重點風險場所和風險人員排查工作，防範疫情進一步傳播擴散。國務院聯防聯控機制綜合組派往陝西、河南的工作組仍在當地指導疫情處置，國家衛健委將密切關注各地疫情形勢，從嚴、從快、從緊推進核酸檢測、流調溯源、高風險人員和場所排查、社區管控等工作，堅決遏制疫情擴散蔓延。

全國完成全程新冠病毒疫苗接種的人數超過12.1億。（新華社）

此外，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至周五，國累計報告接種新冠病毒疫苗288777.2萬劑次，完成全程接種的人數為121587.8萬人。

他又強調，要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治，盡快阻斷疫情社會面傳播；要嚴密防範境外疫情輸入，對閉環管理的全流程、各環節進行再排查再加固；切實解決好居民生活保障和就醫用藥需求。