杭州機場貨機起火機身斷成兩截　產自俄羅斯全球數量極少

昨日（8日），浙江杭州蕭山機場一架貨機機艙起火，飛機斷成兩截，機上8名機組人員全部被救出，其中3人受傷。

據了解，起火貨機為圖波列夫TU-204（Туполев-204），為俄羅斯自產飛機，全球數量極少。



蕭山機場通報，昨日清晨4時40分，原定由杭州飛往俄羅斯新西伯利托爾馬切沃機場（Novosibirsk Tolmachevo Airport）的俄羅斯航星航空4B6534貨機，在準備起飛前推出機位時，機艙內突然起火。

接到現場機務緊急通報後，杭州機場立即啟動應急程序，消防、急救在2分鐘內趕到現場，救出8名機組人員。據悉，起火貨機載有約20噸普通貨物，配載航油約26噸，起火原因有待調查。目前，杭州機場運行未受影響。

有航空愛好者透露，昨日早上得悉有貨機起火，專門趕到機場拍攝。他趕到時約10時20分，當時火勢已經撲滅，但飛機從頭部、尾部斷成兩截，「飛機是在準備起飛的時候著火，飛俄羅斯路程比較遠，航油也比較多，火勢一起就很難控制」。他表示，由於機上仍有很多航油，為避免死灰復燃，消防一直向機身灑水。

他又稱，不少航空愛好者都對本次事故感到惋惜，「飛機是俄羅斯自己生產的圖-204（TU-204）型號，比較稀有，全球屈指可數，只有俄羅斯和朝鮮還有這個型號的飛機在飛，燒了一架非常可惜。這個航空公司目前在飛的圖-204有四架，這架飛機是經常來杭州的，來往杭州和新西伯利亞之間的貨運航線」。

公開資料顯示，TU-204是俄羅斯圖波列夫航空科學技術聯合體（原蘇聯的圖波列夫設計局）研製的雙發動機中程客機，是該聯合體研製的第一種真正現代化的客機，用於取代ＴＵ-154客機。TU-204曾計劃每年生產80至90架，以滿足俄羅斯民航局訂購500架的要求，惟因資金、蘇聯解體等原因，交貨量較少，研製、生產進展緩慢。