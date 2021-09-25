飛機低空穿越成都人口稠密區被立案調查　網民：911竟在我身邊？

四川成都城區的人口稠密區，近日有一架飛機低空穿越，引起熱議。對此，民航西四川監管局調查後表示，該架飛機違反了相關條例的「最低安全高度」，將依法依規進行相應處理。



成都有飛機低空穿越人口稠密區。（微博）

9月19日，一架輕型運動類通用航空飛機，低空穿越成都城區人口稠密區。據網傳視頻畫面顯示，飛機飛行於大片民居上方，飛機處於最低飛行高度時，甚至低於附近居民樓。

據《紅星新聞》消息，涉事飛機隸屬成都淮州機場駐場通航公司「四川飛歌」，飛機為雙座，飛行至視頻區域時約起飛20分鐘左右，離起飛機場70公里左右。該公司負責人20日表示，航線並未偏離，正全力配合調查。

事件引起網民熱議：

「建議國安也參與調查」。



「911竟在我身邊？」。



「高樓之間有強氣流，也叫穿街風，這架飛機已經涉嫌危險駕駛了」。



對此，民航西南地區管理局授權民航四川監管局立案調查。據了解，涉事飛機來自四川一諾通用航空有限公司（建廠「四川一諾」）和四川飛歌航空科技有限公司（簡稱「四川飛歌」）。經過初步調查，四川一諾和四川飛歌均取得了通用航空經營許可證，執飛的航空器為阿若拉SA60L運動類飛機，飛機具有國籍登記證、適航證和電台執照，飛行人員具有駕駛員執照。

調查顯示，兩間公司司的飛行任務均獲得了空域批覆，並申請了飛行計劃，但是未按照民航規章要求對航線安全高度進行評估，涉嫌違反了《一般運行和飛行規則》第91.119條「最低安全高度」相關規定。目前，民航四川監管局已啟動行政處罰調查程序，並將依法依規進行相應處理。