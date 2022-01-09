南京大學擬在《自然》刊校慶宣傳稿：斥120萬人仔買至少12版面

據《澎湃新聞》報道，內地「雙一流」高校南京大學即將於5月20日迎來120周年校慶，該校官網顯示，擬將於國際權威學術期刊《自然》（Nature）刊發「校慶特刊宣傳稿」，預計斥資120萬元（人民幣．下同）買下至少12個版面。



根據報道，1月7日，南京大學招標辦公室於官網公布了《南京大學2022年政府採購意向公開（第6批）》，稱「為便於供應商及時了解政府採購信息，根據《財政部關於開展政府採購意向公開工作的通知》（財庫〔2020〕10號）等有關規定，現將南京大學2022年政府採購意向公開（第6批）政府採購意向公開如下」。

南京大學招標辦公室此次公示的採購項目為「南京大學校慶特刊刊登」，採購品目為「C0806 廣告服務」。其採購需求概況稱「南京大學擬於2022年3月-4月在Nature雜誌刊登校慶特刊宣傳稿，不少於12個版面」，預算金額為120萬元，預計採購日期為2022年2月。

《自然》雜誌在學術界享譽盛名。（《自然》封面）

根據財政部2020年3月《關於開展政府採購意向公開工作的通知》，除以協議供貨、定點採購方式實施的小額零星採購和由集中採購機構統一組織的批量集中採購外，按項目實施的集中採購目錄以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務採購均應當公開採購意向。採購意向公開時間應當盡量提前，原則上不得晚於採購活動開始前30日公開採購意向。因預算單位不可預見的原因急需開展的採購項目，可不公開採購意向。

南京大學購買《自然》版面做宣傳一事，在微博引起討論，有網民感到不解：

「為什麼要這樣燒錢？」

「原來自然雜誌也可以買版面」

「有科研成果了，上去發個文章還不錯。上去就為了過個生日，這是錢多了，沒地方花」

「校慶在NS（註：指《自然》（Nature）和《科學》（Science）雜誌）發專刊似乎成為國內很多大學標配了」

