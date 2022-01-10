一帶一路｜王毅晤斯里蘭卡總統　籲兩國守望相助鞏固關係

據新華社周日（9日）報道，在斯里蘭卡訪問的王毅當日在首都科倫坡同斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）、總理馬欣達（Mahinda Rajapaksa）共同出席中斯建交65周年暨《米膠協定》簽署70周年慶祝活動啟動儀式。

王毅在儀式上形容中斯兩國為守望相助的好朋友、共謀發展的好夥伴，以及相互支持的好兄弟，兩國真誠互助、世代友好的戰略合作伙伴關係不斷向縱深發展。



中國和斯里蘭卡在1952年簽署的《米膠協定》下，分別進口斯里蘭卡膠片和中國大米。王毅呼籲，雙方要以兩國建交65周年暨《米膠協定》簽署70周年為契機，弘揚「獨立自強、團結互助」的米膠協定精神，共迎挑戰、共享機遇、共謀發展，鞏固好、拓展好中斯戰略合作伙伴關係，更好造福兩國和兩國人民。

據《路透社》報道，斯里蘭卡正面臨金融危機，總統拉賈帕克薩在是次與王毅會面時提出，請求中國在斯里蘭卡債務重組事項提供協助。

斯里蘭卡之前為償還債務，於2017年將漢班托塔港租借給中國，租期99年。此事一度引發「一帶一路」倡議是債務陷阱外交的聲音，但當地媒體早前報道，拉賈帕克薩否認斯里蘭卡因中國在該國基礎設施建設方面提供協助而陷入債務陷阱。中國方面也曾駁斥「斯里蘭卡陷入債務陷阱」的說法。

王毅在會面時強調，斯里蘭卡是中國在南亞共建「一帶一路」的重要方向，並說漢班托塔港吞吐量屢創新高。

據悉，由於斯里蘭卡戰略位置重要，美國意圖與中國競爭在該國的影響力。中國在斯里蘭卡有大量投資，而北京也將斯里蘭卡視為一帶一路中很重要的一個國家。有關中國的「一帶一路」項目對斯里蘭卡的援助也被外界質疑。

此前，斯里蘭卡因對中國拖欠債務還款，將漢班托塔港租借予中國99年，之後租期再增99年。斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）否認國家墮入債務陷阱，並說不會與中國重新就協議談判。

中國外交部發言人汪文斌2021年2月24日否認中斯雙方是否就協議重新談判。他強調漢班托塔港是中斯兩國共建「一帶一路」的標誌性項目。他稱港口特許經營協議是公司雙方其於平等自願達成的協議，目的是將它構建成印度洋物流、航運和產業中心。