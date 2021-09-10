陸最新「絲路海運」命名航線現台北高雄　台灣被納入一帶一路戰略

中國大陸近日公布最新第8批「絲路海運」命名航線，出發港口分別位於天津、山東、福州、廈門、廣州、廣西。

其中，青島、廈門、福州的航線，掛靠順序夠單上有列出台北及高雄，被認為將有助台商融入「一帶一路」建設。



2021年「絲路海運」國際合作論壇周三（8日）在福建廈門開幕，其是中國首個以航運為主題的「一帶一路」國際綜合物流服務平台。據介紹，截至2021年8月底，「絲路海運」命名航線累計開行超6000航次，完成貨櫃吞吐量超過600萬標箱。連同最新公布的第8批命名航線，至此已達80條。

在最新公布的第八批「絲路海運」命名航線中，有3條與台灣有關，分別是青島港的CEM歐洲航線、廈門港的FE3歐洲航線、福州港的SH2東南亞航線，掛靠順序均赫見有高雄及台北。

2021年「絲路海運」國際合作論壇在廈門開幕，論壇發表最新第8批「絲路海運」命名航線。（微博）

最新的命名航線中，多條航線都與台灣有關。（微博）

值得一提是，對於台灣的港口被納入大陸的絲路海運，台灣內外部從中共侵台的角度方面向來有質疑聲浪。比如今年7月時，美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）發表報告，對陸資入侵高雄港再度提出警告，認為陸資掌握台灣港口資產，很可能藉由一帶一路入侵高雄港。

不過，如果從台灣經濟發展的角度來看，台灣早期多有學者認為台商台企能參與是美事一樁。比如，2015年台灣文化大學教授龐建國認為，台灣要提早在海上絲路「卡位」。他表示，兩岸經濟交流多年，已成為不可分割的整體。台灣在地理上屬於「海上絲綢之路」範疇，並且擁有服務業、金融業的比較優勢，以及國際產業轉移的經驗。如果台灣順勢而為，融入「一帶一路」建設中，其工業、科技、金融、貿易、服務業等都會因此而得到廣闊的發展空間和市場，會是雙贏格局。