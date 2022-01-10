2022年全國鐵路大調圖　乘車時間縮短上海至深圳7小時內可達

農曆新年將至。今日（10日）凌晨零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖，為今年首次全國鐵路大調圖。

調圖後，全國鐵路客貨列車開行總量分別達到5231對、10606對；春運期間，全國鐵路旅客發送量預計達到2.8億人次。



國鐵集團介紹，調圖後，南昌西經京港高鐵至深圳北最快3小時30分可達，較既有經滬昆、京廣高鐵快1小時08分；合肥南經京港高鐵至深圳，最快6小時48分可達，較既有經合福高鐵、杭深高鐵快2小時15分；上海虹橋經滬昆、昌贛、贛深高鐵至深圳，最快6小時50分可達，較既有經滬昆、京廣高鐵快1小時14分。

1月9日，動車組列車從南京動車段南京南動車運用所駛出。（新華社）

同時，鐵路部門進一步增加旅客運輸能力。在動車組方面，鐵路部門運用新增動力集中動車組25組，在北京至哈爾濱、唐山至曹妃甸、青島至鹽城、邯鄲至濟南、包頭至蘭州、呼和浩特至鄂爾多斯、西安至安康、達州至成都等14條既有普速線路上，增開動車組列車35對。

在貨運方面，鐵路部門將通過優化普速線路客貨列車開行結構、調整部分列車運行徑路、運用新開通線路資源等措施，增加貨物列車開行，提升貨運能力，滿足電煤等國計民生物資運輸需求和經濟社會發展需要。

在今年春運，為適應疫情防控條件下的旅客出行規律，鐵路部門對售票和退改簽有多項改進措施，包括延長中國鐵路官方網上購票系統「12306」的售票服務時間；提供24小時互聯網退票服務，退票截止時間延長至開車前；候補購票最晚截止時間調整為開車前2小時等等。

在疫情防控方面，今年鐵路部門也採取多項舉措。在售票環節，嚴控列車載客率，在有條件的列車實行分散售票；在乘車環節，引導旅客有序分散進站候車，嚴格按照屬地政府要求做好測溫驗碼等工作，嚴防不符合乘車要求的旅客進站上車；在列車運行環節，加強站車廣播宣傳，按規定預留隔離席位，一旦發現涉疫旅客，科學有序做好處置工作。