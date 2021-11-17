跨省返工｜蘇州女孩每日高鐵往返上海　單程耗1.5小時慳住房成本

雙城生活作為一種生活方式，隨著城際交通的發展，以及大城市房價的增長而愈來愈普遍。選擇雙城生活的人通常工作在一個城市，生活居住在另一個城市，每日搭高鐵通勤，例如北京——天津、廣州——佛山、深圳——東莞等。

據《縱相新聞》報道，一名家住江蘇蘇州的95後女孩，近日分享了自己每日單程1.5小時，由蘇州搭高鐵往返上海返工的故事，引發關注與共鳴。甚至有居於上海郊區的網民表示，自己雖無需跨省，但返工路程亦要耗時1.5小時。



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來自蘇州的刀刀是一名「海歸」碩士，目前在上海工作，為節約在上海租房的成本，她選擇每日搭高鐵往返穿梭於兩城之間。刀刀每日早上8時30分由蘇州的家中出發，步行幾分鐘就可到達蘇州火車站搭乘高鐵，10時左右到達位於上海的公司開始上班。她每晚下班後再在上海搭高鐵返回蘇州，到達蘇州的時間在晚上8時左右。

而之所以選擇這樣的雙城生活，刀刀指看重的是性價比。刀刀表示自己每月的交通成本為1600元（人民幣，下同），這個價錢在上海只能選擇合租，若要租住有獨立衛生間的臥室，價錢更是要3500元每月。這樣看來，住在蘇州的家中顯然會更舒適些。

至於時間成本，刀刀就說，自己每日通勤單程耗時1.5小時，即使是住在上海的同事，上班路程亦要用上1.5小時，與自己每日跨省上班耗時基本無差。刀刀又稱，和自己一樣的「跨省族」其實不在少數，她就曾遇到過連續3日都和她坐相鄰座位的男生。

購票方面，刀刀指自己之前每周末都會提前買好下一周的上班的高鐵票。目前，她嘗試了一種新的乘車方式——鐵路APP中新推出的「鐵路e卡通」服務，該服務不需要提前買票，可以直接掃描APP中的QR Code進站，甚至方便到無需出示身份證，「我已經把高鐵當地鐵了」。

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刀刀的經歷激起不少網民的共鳴：

「上海鄉下進程一個半小時」。



「很多人不跨省不跨市，但上班單程要1小時」。



「我也是上海往返蘇州通勤了有6年時間，單程路程從家到公司坐下差不多1小時45分到2個小時之間。」



亦有網民不讚同：

「遇到疫情的雙城生活，苦不堪言」。



「我8點已經坐到辦公室裡了」。



「跨省通勤的主要條件，是看家和公司距離高鐵站的距離」。



據了解，現時蘇州至上海的高鐵時長在23分鐘到50分鐘不等，價錢則介乎31元至107.5元（含二等座、一等座、特等座、商務座等）。今後，蘇州北站到上海的高鐵行車時長將進一步縮短是15分鐘，將蘇滬之間的距離拉得更近，亦為奔波於雙城間的人們提供更多便利。