「在口罩中加入新疆棉花」以反制美國？　內媒查證後確認失實

美國總統拜登早前簽署《維吾爾強迫勞動預防法》，除了企業可以證明產品在製造過程中沒有牽涉強制勞動外，否則禁止從新疆進口產品。

隨後，網上流傳消息，指中國的反制措施就是將在所有口罩中加入新疆棉花。

內地傳媒《澎湃新聞》查證後指出，上述說法是來自一個名叫「有貓膩來啦」的YouTube賬號，該賬號經常借煽動性標語輸出強烈的政治觀點，以博取觀眾眼球。

報道並稱，目前沒有證據顯示中國政府宣布「將在所有口罩中加入新疆棉花」。另針對該法案，中國已表示堅決反對，並明確將「視形勢發展作進一步反應」。



據報道，實際上「在口罩中加入新疆棉花」的說法，是「有貓膩來啦」的影片中的個人觀點，其稱「反制的方式可以採取兩類，一是對英特爾實施禁用，二是在『所有口罩中加入適量新疆棉成分』，逼迫美國政客做選擇」。報道稱，「在口罩中加入棉花」並非事實性描述，同時該影片的封面圖及標題中所採用的表述，有明顯的誤導之嫌。

對於「有貓膩來啦」以往發布的影片，報道更稱不難發現，其慣用手段是借煽動性標語輸出強烈的政治觀點以博觀眾眼球。例如有一段影片宣稱中國宣布將稀土集團有限公司的注冊地改為新疆，但天眼查的資料顯示，目前中國稀土集團有限公司的注冊地不是新疆，而是位於江西省贛州市。

報道稱，「有貓膩來啦」經常借煽動性標語輸出強烈的政治觀點，以博取觀眾眼球。（澎湃新聞）

另一方面，報道稱，新冠肺炎疫情流行期間，真正有用的口罩是醫用口罩，其主要原料為熔噴布，生產過程中並不會用到棉花。報道引用官方消息，指出醫用非織造口罩的主要原料是熱塑性聚合物製備的防黏布和熔噴布，而常用口罩面料的基礎原料為聚丙烯（PP）母粒，具有密度小，易光降解等優點，適用於一次性使用的口罩製作。

至於中國的反制措施，報道稱外交部發言人趙立堅在2021年12月24日的例行記者會上，曾有明確回應指該法案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關系基本准則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

同時，趙立堅也提到，中國政府和人民捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆問題散布謊言、干涉中國內政、遏制中國發展，「中方將視形勢發展作進一步反應」。