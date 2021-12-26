內地研究指美制裁新疆棉「破壞全球產業鏈」：惟中國棉業鮮受影響

暨南大學傳播與邊疆治理研究院和暨南大學新聞與傳播學院周日（26日）發布研究報告，指美國涉疆制裁「破壞了全球棉花產業鏈」。



這份題為《阻礙交易 增加成本 破壞產業鏈——美國涉疆制裁對全球棉花產業鏈的影響》的報告指，研究小組歷時3個多月在新疆阿克蘇地區、喀什地區和廣東省的17個縣市進行調研，調研對象超過70人，包括各地區不同類型的棉花種植戶、不同規模、類別的棉紡織、服裝企業的負責人，在此基礎上完成該調研報告。

報告認為，中國棉花產業憑藉優質的棉花原材料、完善的供應鏈網絡，成為全球棉花產業鏈的中心環節。因此，破壞中國棉花產業就等於破壞全球棉花產業鏈。大量事實證明，美國涉疆棉花制裁對全球棉花產業鏈的各環節造成了打擊，包括原料生產，棉紗加工，織染、面料生產，服裝生產及終端銷售等環節。

報告指，美國涉疆制裁並未對中國國內棉紡製造環節造成明顯影響，在政府、企業、農業合作社的多方護航下，新疆棉花種植戶不擔憂美國制裁風險，仍希望繼續擴大生產，加上中國相關政策和市場期貨交易機制對棉花原材料供應提供保障，且得益於國內市場的強大韌性和抗壓能力，國內棉紡加工製造環節良好運轉。

指中國棉企被西方「強迫勞動」 本是被剝削者

報告又指，在以美國為首的資本主義全球經濟體系中，中國棉紡織服裝企業實際上是在被西方資本主義全球化體系「強迫勞動」，中國才是被剝削的一方。因此，美國涉疆棉花制裁是「虛假正義」。該制裁不僅損害了全球棉花產業鏈上各國主體的利益，而且在制裁的連鎖反應下，美國企業和民眾為此承擔著高額的經濟代價，例如繳納高額關稅，物價飛漲等。