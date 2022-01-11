彭京堂出任駐港解放軍司令員　武警出身曾被譽為「反恐猛將」

解放軍駐港部隊新聞發言人在1月9日披露，彭京堂為新一任駐港部隊司令員。

公開資料顯示，彭京堂為少將警銜，此前曾任解放軍濟南軍區某旅旅長、濟南軍區司令部軍訓部部長、武警新疆總隊參謀長、武警部隊副參謀長等職務，更有「反恐猛將」的美名。



彭京堂此次履新駐港部隊，即是由武警部隊副參謀長轉任而來，被外界認為是一次罕見的跨軍種任命。事實上，彭京堂在新疆反恐的一大標籤，就是頗為神秘的武警「山鷹」突擊隊。

武警「山鷹」突擊隊。（新華網）

近幾年新疆局勢穩定，嚴重暴恐案件極少發生，與中央強化駐疆反恐力量有密切關係。作為反恐處突的主要精幹力量，「山鷹」突擊隊從基層到指揮系統，無疑積累豐富的相關經驗，可能就是中央青睞彭京堂的其中一點。有分析稱，任用反恐處突經驗豐富的彭京堂鎮守香港，顯示出中央對香港局勢的若干判斷和定性，並進一步反映其治港思路的轉變。

對於「山鷹」突擊隊，在2019年8月6日至13日，新疆烏魯木齊舉行中國武警部隊與吉爾吉斯國民衛隊「合作-2019」聯合反恐演練，是「山鷹」突擊隊首次公開亮相，彭京堂時任武警新疆總隊參謀長。

當時的官方報道稱，武警新疆總隊「山鷹」突擊隊是解放軍改革以後武警特戰力量轉型和重塑後的重要組成部分，是在軍改大背景下，為適應新疆乃至全國反恐任務需要而誕生，為一支新質反恐特戰力量。彭京堂彼時更披露，「山鷹」突擊隊的訓練強度驚人，僅該突擊隊一支部隊，在2018年消耗的彈藥就達到其他部隊前3年的總和。