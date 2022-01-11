新冠肺炎｜內地核酸試劑出口量增　內媒：全球疫情忙壞中國工人

新冠肺炎疫情仍然肆虐全球，由於歐美國家的疫情波及面廣、核酸檢測預約時間長，購買快速檢測試劑盒成為眾多當地民眾的選擇。

而上述檢測試劑盒則大部分由中國出口，有生產工廠的員工指，因需求量大增，現時每個月需至少工作300小時時長，月薪亦可達至過萬元（人民幣，下同），「打工這麽多年都沒有過這麽高的工資，我要把握住這個機會。」內地媒體還報道事件指，「全球疫情反復，忙壞了中國工人」。



艾康生物的新冠病毒抗原自檢測試劑產品。（艾康生物）

據「觀察者網」報道，目前部分歐美國家的新冠檢測試劑盒主要依賴中國出口。中國海關數據顯示，2021年11月中國新冠抗原試劑主要銷往德國、英國、美國、加拿大、希臘。其中，中國HS編碼30021500的診斷試劑（主要為新冠抗原試劑）出口貨值達到41.65億元，按月增長80.62%。

按省份出口量來看，11月浙江新冠抗原試劑出口貨值達到24.24億元，佔全國當月新冠抗原試劑出口總值的58.21%，位居第一。其中，位於浙江杭州的艾康生物技術（杭州）有限公司（以下簡稱「艾康生物」）研發的Flowflex™新冠病毒抗原自檢測試劑產品，獲得了美國FDA EUA、歐盟CE、澳大利亞TGA等多個機構授權，因此出口量亦隨需求大增而增加。

因公司為員工開出了優厚的「留杭」過年條件，來自江西的蔡女士決定過年期間在杭州加班。（中新社）

來自江西的蔡女士2021年7月來到艾康生物生產工廠上班，成為核酸檢測醫療產品生產線上的一員。原擬於2022年春節前由杭州返鄉過年的她，由於工廠訂單量大增，公司為員工開出了優厚的「留杭」過年條件，而於近日在公司發出的「留杭名單」上簽下了自己的名字。

蔡女士說，海外訂單的增長使得一線員工隨之忙碌起來。公司開出的「留杭」過年條件，使原本21元/小時的工價提高至31-35元/小時，與此同時還有6000元獎勵，綜合收入將達11000元/月，而月工作時長則至少需要300小時。蔡女士表示，「打工這麽多年都沒有過這麽高的工資，我要把握住這個機會。」