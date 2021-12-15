新冠肺炎｜浙江寧波倡外地員工就地過年　符合要求最高補貼500元

內地的新冠肺炎疫情持續，浙江11天內已累計新增261宗本土感染，主要集中在杭州、寧波、紹興等地。周二（14日），寧波發布通知鼓勵和支持外地員工就地過年，並指符合要求者最高可獲500元（人民幣，下同）的補貼。



寧波市政府辦公廳出台《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》（以下簡稱《通知》），鼓勵和支持企業春節期間留工優工促生產。《通知》指，各區縣（市）在落實疫情防控要求基礎上，要依托工會，對春節期間不停工、不停產的重點項目、重點工程、重點企業一線員工開展走訪慰問；鼓勵企業和行業協會為春節期間堅守崗位的外地員工發放一定數量的住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等，關心關愛留在寧波的員工。

《通知》又指，春節期間，職工可憑相關服務卡享受特惠活動；各地工會場館、國有投資的體育場館、綜合性廣場、非古建築及遺址類國有博物館、美術館等，向留在寧波的員工和家屬免費開放，並鼓勵各電信運營商提供「流量大禮包」等優惠服務。

《通知》要求，企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工春節期間堅守崗位積極性。對於2022年1月26日至2月10日期間在寧波相關生產崗位工作，且2021年12月在寧波繳納社會保險的非寧波戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元，每人最高不超過500元。