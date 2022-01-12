房住不炒｜住建部：料十四五期間助1300萬人緩解住房困難

中國住房和城鄉建設部最新公布國家「十四五」規劃中關於民眾住房問題的規劃。據負責人指出，「十四五」期間預計幫助1,300萬人緩解住房困難。



據「觀察者網」報道，國務院新聞辦1月11日舉行新聞發布會，介紹《「十四五」公共服務規劃》有關情況。會上，住房和城鄉建設部住房保障司負責人潘偉表示，「十四五」期間，40個重點城市初步計劃新增650萬套（間），預計可幫助1,300萬人緩解住房困難。

在提升住有所居領域公共服務保障水平方面，潘偉稱將重點做好四方面工作：

一是加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供給。

二是針對城鎮老舊小區居民的住房改善需求，創新金融支持方式，落實閒置土地利用、存量房屋用途調整等政策，加快形成推進城鎮老舊小區改造的政策機制。

三是持續推進農村危房改造和地震高烈度設防地區農房抗震改造，精準識別保障對象，持續跟蹤住房安全保障情況，及時發現安全隱患，及時納入保障範圍。對符合條件的農村低收入群體等重點對象住房安全做到應保盡保。

四是多種手段擴大住房公積金制度覆蓋範圍，讓更多就業群體享受住房公積金服務；優化使用政策，支持繳存人租購併舉，解決基本住房問題；提升服務標準化、規範化、便利化水平，推動建設智慧住房公積金。

內地的住房矛盾是擺在住建部面前的一大難題。去年8月31日，住建部部長王蒙徽等人就樓市調控等問題給出解答，住建部明確表示，住房矛盾已從總量短缺轉為結構性供給不足；今後將增加保障性住房的供給；城市房租年漲幅不超過5%，且仍要堅持「房住不炒」的主基調。當時住建部這段話被市場解讀為再次為房地產「定調」，意味着內地房地產調控進入了新階段。