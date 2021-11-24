房住不炒｜北京市擬立法規範住房租賃　單位不得以劏房形式出租

為保障房屋租賃當事人合法權益，北京市擬立法規範住房租賃條例，其中包括出租單位不得打隔斷改變房屋內部結構、住房租金顯著上漲時政府可採取干預措施等。



今日（24日）上午，北京市十五屆人大常委會第三十五次會議召開，會議聽取《北京市住房租賃條例（草案）》（以下簡稱《條例（草案）》）。《條例（草案）》提出，北京市堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善租購並舉的住房政策，支持居民通過租賃方式解決住房問題，改善居住條件。

《條例（草案）》指，出租住房應當遵守房屋符合國家和本市關於建築、治安、室內空氣質量等安全規定和標準；具備供水、供電等基本居住條件；以原規劃設計的房間為最小出租單位，不得打隔斷改變房屋內部結構；起居室不得單獨出租，廚房、衛生間、陽台、儲藏室及其他非居住用途空間不得出租用於居住；人均使用面積和每個房間居住人數符合相關規定等規定。

至於租金問題，《條例（草案）》規定，市住房和城鄉建設主管部門應當加強住房租金監測，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，市政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並報國務院備案。市市場監督管理、住房和城鄉建設主管部門可以提出採取價格干預措施的建議。市政府採取價格干預措施的，出租人應當執行；拒不執行的，由市場監督管理部門依法處理。